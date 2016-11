Zpěvačka Brodka, utajená hvězda letošních Colours, vystoupí ve středu v Praze

Brodka | foto: PIAS

Předtím, než vystoupila v červnu na pražském festivalu United Islands a hlavně před vysloveně průlomovým koncertem na červencovýách Colours of Ostrava znali zpěvačku Moniku Brodku, jež jako umělecké jméno používá jen své příjmení, pouze specialisté. Mnohé recenze největšího českého festivalu však o této drobné dívce mluvily jako o jeho co do uměleckého významu největší hvězdě. Teď se Brodka vrací do Česka: ve středu 30. listopadu odehraje u nás svůj první samostatný klubový koncert. Jeho dějištěmu bude klub Chapeau Rouge.

Monika Brodka vyhrála ve svých šestnácti letech polskou verzi televizní show Superstar. Jako jedna z mála však dokázala překročit stín televizního popu (v tom je její osud podobný s naší Anetou Langerovou) a vydala se svébytnou cestou synthpopu s gotickým nádechem, kterým uhranula i mimo rodné Polsko. V květnu vydané album Clashes nahrála s producentem Noahem Georgesonem (např. Joanna Newsom) v Los Angeles. Album se dočkalo skvělých recenzí i v prestižních novinách jakým je britský The Guardian a otevřelo zpěvačce cestu na velká festivalová pódia. O Brodčině vystoupení v Ostravě napsaly Lidové noviny mj. toto: „Monika Brodka má zjevně hodně naposloucháno, od Blondie, Siouxsie, Jarboe, PJ Harvey až po současné hvězdy typu Imogen Heap, St. Vincent nebo Bat For Lashes. Prakticky každá písnička zní jinak, je v nich křehký indie pop i drsný punk. Všechno ale kupodivu drží krásně pohromadě a posluchač, pohlcený kouzlem drobné zpěvačky, se s koncem jedné písničky už těší na tu následující. Doprovodná kapela je tvůrčí i tvárná, kytarista se modulacemi zvuku svého nástroje může směle podívat do očí největším ‚krabičkářům“ typu Roberta Frippa.“