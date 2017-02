Budu si psát, co chci, brání advokát stejné pasáže v blogu i parlamentní zprávě

LN: Nepřispěl jste k vytvoření závěrečné zprávy vyšetřovací komise? Některé pasáže vašeho blogu se shodují se zprávou poslanců...

Ani jsem to nečetl. Nevím, co by tam případně bylo nebo nebylo.

LN: V den, kdy poslanci zveřejnili závěrečnou zprávu, jste na svém blogu

publikoval článek „Sen o právním státě“. V článku se objevil odstavec totožný s odstavcem obsaženým ve zprávě vyšetřovací komise. Zapomněl jste pasáž ocitovat?

Prosím vás, jsem teď na horách. Co je na internetu, teď nečtu.

LN: Ani text, který je zveřejněný na vašem osobním blogu?

To jo, ten jsem napsal.

Ve zprávě vyšetřovací komise a na blogu Zdeňka Koudelky se objevil shodný odstavec.

LN: Ale shodný odstavec, aniž byste jej ocitoval, je obsažený jak na vašem blogu, tak ve zprávě vyšetřovací komise...

No a co.

LN: To je náhoda?

Nevím. Je mi to jedno.

LN: Podílel jste se na sepsání zprávy vyšetřovací komise, nebo ne?

Jako že bych ji psal? To ne.

LN: Takže jste to ze zprávy komise zkopíroval do svého textu?

Pane redaktore. Napište si, co chcete, a já si budu psát, co chci. Já se za svou stránku nikomu nezodpovídám. Kdo chce, ať ji čte, kdo ne, ať nečte. To je vše. (zavěsil telefon)