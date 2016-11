McDougalová prohlásila, že s Trumpem měla románek v letech 2006 až 2007, kdy již byl manželem stávající ženy Malenie. Cena, kterou National Enquirer dívce zaplatil, byla 150.000 dolarů (3,6 milionu korun).



Společnost AMI podle The Wall Street Journal potvrdila platbu McDougalové, odmítla ale, že by to souviselo s možným poměrem s Trumpem. Peníze podle AMI byly za sloupky o cvičení, titulní fotky a za příběh o vztahu s jejím tehdejším manželem.

Donald Trump a bývalá modelka Karen McDougal

Deník The Washington Post upozornil, že National Enquirer dlouhodobě stojí za Trumpem. Během republikánský primárek bulvární list otiskl řadu článků proti ostatním uchazečům o stranickou nominaci.

Trumpova kampaň popřela, že by se Trump s McDougalovou intimně stýkal, takové spekulace označila za naprosté lži. Trumpa v posledních týdnech nařkla řada žen ze sexuálního nátlaku a nevhodného chování, miliardář to odmítl jako nesmyly a útoky proti jeho kandidatuře. Realitní magnát mimo jiné čelí žalobě od jisté ženy, podle které ji znásilnil, když jí bylo třináct let.