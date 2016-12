Charlie Hebdo zesměšnilo havárii Alexandrovců. Zaveďte sankce, vyzývá petice Rusko

Časopis Charlie Hebdo otiskl celkem tři karikatury, které zesměšňují pád ruského letadla Tu-154, informoval o tom server deníku The Moscow Times. Při této tragédii 25. prosince zemřelo celkem 92 lidí, z nichž 64 byli členy slavného Alexandrovova armádního souboru písní a tanců.

Na jedné z kreseb je například vyobrazeno padající letadlo a křičící člen souboru s textem „repertoár armádního souboru se rozšiřuje.“

Na další je u padajícího letadla text „špatná zpráva je, že uvnitř nebyl Putin“.

Třetí kresba vyobrazuje soubor zpívající pod vodou rybám s rozlomeným letadlem v pozadí. „Po tragédii Rudá armáda získává nové posluchače,“ stojí v doprovodném textu.

The satirists over at Charlie Hebdo have released new cartoons mocking the Dec. 25 plane crash that killed 92 people https://t.co/uWmL6MLsS1 pic.twitter.com/i0Mcz51E9q