Česko může mít poprvé ženu v hodnosti generála. Čeká se na Zemanův podpis

Lenka Šmerdová Narodila se 20. května 1964 ve Slavičíně. Vystudovala střední ekonomickou školu, po nástupu do armády absolvovala vojenskou školu pro spojařky protivzdušné obrany státu, později při zaměstnání Vysokou vojenskou školu pedagogickou v Bratislavě a absolvovala kurz na Vysoké vojenské škole pozemního vojska ve Vyškově. Do armády nastoupila v roce 1984, prošla řadou funkcí, většinu profesní dráhy se věnovala personalistice, do konce března působila jako náčelnice odboru doplňování personálu v agentuře personalistiky generálního štábu, od 1. dubna je poradkyní náčelníka generálního štábu.V současnosti má hodnost plukovnice (od února 2007). Když byla Šmerdová, tehdy ještě Mendlíková, před deseti lety povýšena, stala se první plukovnicí české armády. "Žena musí být vždy o malinko lepší než muž, aby v armádě potvrdila svoje kvality," poznamenala tehdy. "Chtěla jsem dělat zajímavou práci, která by byla jiná, než to, co se tehdy ženám nabízelo - sekretářka nebo prodavačka," popsala před lety svou motivaci vstoupit do armády. Je podruhé vdaná, má dospělého syna.