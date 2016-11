Třenice s Japonskem, pozice v Jihočínském moři. Česko přitakává čínským zájmům

Na první pohled to může vypadat jenom jako diplomaticky zaobalené konstatování o prohlubující se česko-čínské spolupráci. Další z řady prohlášení, že Česko respektuje svrchovanost a územní celistvost Číny, jako bylo to v podobě společné deklarace čtyř nejvyšších ústavních činitelů po setkání ministra kultury s tibetským duchovním vůdcem dalajlamou.

Když však čínské ministerstvo zahraničí k nedávné schůzce premiéra Li Kche-čchianga s českým protějškem Bohuslavem Sobotkou uvedlo, že jménem Česka vyjádřil respekt ke „klíčovým zájmům“ Číny, nabývají slova o ujišťování Prahy ve vzájemné podpoře další dimenze.

Vágní a stále širší termín

Sobotka jednal s čínským premiérem krátce minulou sobotu v lotyšské metropoli, kam se sjelo na každoroční summit s Čínou 16 šéfů vlád zemí střední a východní Evropy, doprovázených podnikatelskými delegacemi. Čínská diplomacie vydala k setkání ministerských předsedů obou zemí na svých webových stránkách oficiální tiskové prohlášení.



„Bohuslav Sobotka poznamenal, že Česká republika přikládá vysokou důležitost svým vztahům s Čínou, respektuje klíčové zájmy Číny a její priority,“ uvedlo čínské ministerstvo zahraničí.

Termín „klíčové zájmy“, který nechybí jak v čínské, tak anglické verzi prohlášení (v originále che-sin li-i, v anglickém překladu core interests), přitom používá Peking k zastřešení základních pilířů toho, co považuje za svá nedotknutelná práva. V první řadě je to zachování stávajícího politického systému – tedy vlády jediné, komunistické strany, obhajoba územních nároků a toho, co si vykládá jako teritoriální integritu Číny, nebo ekonomický rozvoj.

Co do otázky územních nároků a teritoriální integrity ale ve světle rostoucích ambic „říše středu“ na globálním poli nabývá tento pojem stále větší elasticity a vágnosti. Zatímco ještě kolem roku 2004 býval používán pro označení svrchovanosti nad Tchaj-wanem, později nabral všezahrnující ráz. Dnes tak Čína používá toto spojení nejen k označení Tibetu či autonomní ujgurské oblasti Sin-ťiang za svoji integrální součást, ale i k zahrnutí všech geopolitických priorit v citlivých oblastech.

Za „klíčové zájmy“ tak platí třeba prosazování čínských pozic v Jihočínském moři, kde vede Peking mimořádně vyostřené spory s pěticí dalších zemí. V arbitráži, kterou vůči Číně kvůli tomu zahájily Filipíny, přitom v červenci rozhodl mezinárodní soud v Haagu, že čínské nároky jsou neoprávněné. Čína ale předem avizovala, že verdikt soudu nebude respektovat.

Podobně pak Peking označuje za „klíčové zájmy“ i své teritoriální nároky v případě třenic s Japonskem o ostrovy ve Východočínském moři či dalším sporu s Indií o hornaté území Aksai Čin. To, že se přitom tento termín objevuje i v prohlášení o schůzce s českým premiérem, podle sinologa Ondřeje Klimeše z Orientálního ústavu Akademie věd přináší další rovinu do deklarovaného sbližování Prahy a Pekingu. „To, že toto čínská strana napsala, je důkazem, jak Číňané uplatňují vliv na české elity,“ říká.



Dodává přitom, že odráží i jistá očekávání, která má Čína k Česku. „Nejedná se jenom o podporu čínských zájmů v Čechách, ale o to, že Číňané budou chtít, abychom prosazovali jejich zájmy v mezinárodní politice. V rámci EU je to třeba uznání statusu tržní ekonomiky nebo zrušení zbrojního embarga. Chtějí prostě, abychom za ně lobbovali,“ řekl LN.

Premiér Sobotka ani ministr zahraničí Lubomír Zaorálek na dotaz LN k upřesnění čínské deklarace až do uzávěrky vydání nereagovali. Černínský palác přes tiskový odbor uvedl, že na summitu v Rize otázku „klíčových zájmů“ zmínila čínská strana. „Premiér Sobotka pouze potvrdil pokračování politiky respektu k územní celistvosti,“ uvedlo ministerstvo zahraničí.

„Přihlížení ke klíčovým zájmům nebo jejich vzájemné respektování znamená, že je vnímáme a podle situace k nim (kriticky) přihlížíme, ale neznamená to automatické sdílení, souhlas nebo ztotožnění se s nimi,“ namítal resort. Argumentuje, že je formulace o respektování klíčových hodnot součástí všech dohod s Čínou od roku 2014.