Místo Senátu komora zástupců? Revize ústavy je potřeba, tvrdí podle ministra Chvojky experti

Nepočítá ale s tím, že by jej Parlament schválil do sněmovních voleb. V dolní komoře leží několik ústavních úprav už několik let, a to včetně vládního návrhu na zavedení takzvaného klouzavého mandátu poslanců a změn v pravomocích prezidenta.



„Skoro všichni experti na ústavní právo byli toho názoru, že jsou určité věci, které by se řešit měli,“ uvedl ministr. Konkrétní být ale nechtěl. Návrh by měl podle něj vzejít z dalších tří podobných setkání do poloviny příštího roku, které by se měly postupně věnovat moci zákonodárné, výkonné a soudní. Nejbližší bude na přelomu ledna a února.

Páteční úvodní debata s odborníky, mezi něž patřili Aleš Gerloch, Jan Kysela nebo Zdeněk Jičínský, byla podle ministra obecně o potřebě změn ústavy po čtvrtstoletí existence základního zákona státu. Experti mají přijít s vlastními návrhy, Chvojka vlastní neplánuje. Řešit by chtěl ale například úpravu klouzavého mandátu, podle níž by za ministra - poslance nastoupil po dobu jeho vládního angažmá náhradník, nebo případnou přeměnou Senátu na komoru zástupců regionů.

Poslaneckých návrhů na změny ústavy je ve Sněmovně řada. TOP 09 a Starostové navrhli už předloni zrušení imunity zákonodárců a prodloužení doby jmenování ústavních soudců z deseti na 12 let. Komunisté chtějí ztrátu mandátu za změnu klubové příslušnosti zákonodárce, ANO zavedení klouzavého mandátu.

Pro úpravy ústavy se musí ve Sněmovně i v Senátu vyslovit třípětinová většina zákonodárců. Koalice ji nemá, proto musí hledat shodu s opozicí.