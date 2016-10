Čína dobývá vesmír. Chce vyslat lidi do deseti let na Měsíc a myslí si už i na Mars

Základna Ťiou-čchüan na severu Číny zpravidla nebývá místem, kde by se to hemžilo televizními štáby a novináři z celého světa. Existují ale výjimky. To když Peking chce, aby o tom, co se tam bude odehrávat, věděl celý svět.

Na přísně střeženou základnu uprostřed pouště Gobi se tak v pondělí ráno sjeli nejen zástupci čínských státních médií, ale poněkud neobvykle tam byli pozváni i četní zahraniční novináři. Odstartovala odtamtud totiž raketa s dvojicí čínských kosmonautů, kteří mají strávit měsíc na oběžné dráze v experimentální laboratoři Tchien-kung 2 (nesoucí v překladu poetický název Nebeský palác).

Pro říši středu je to zatím nejdelší pobyt jejích astronautů ve vesmíru. Především je to demonstrace ambic Pekingu v dobývání vesmíru.

Číňané plánují vesmírnou stanici i cestu na Mars.

Čína je po Rusku a Spojených státech teprve třetí zemí světa, která prostřednictvím vlastního vesmírného programu vyslala do kosmu lidskou posádku. Dvojice čínských astronautů – 49letý Ťing Chaj-pcheng a 37letý Čchen Tung – jsou pro Peking jeho šestou lidskou misí v pořadí. Tu úplně první vypravila Čína v roce 2003. Dosud se však do vesmíru podívalo pouze 11 tchajkonautů, jak se někdy za hranicemi říše středu říká tamním kosmonautům.

Čína do svého vesmírného programu masivně investuje. Přesná čísla Peking sice takticky nezveřejňuje, má se však za to, že ročně je to v přepočtu kolem 54 miliard korun. Jenom letos plánuje nejméně dvacítku vesmírných misí různého druhu. Do budoucna se přitom netají ani ambicemi poslat vlastní výpravu také na Mars.

Jak se ostatně po úspěšném pondělním startu nechal slyšet čínský prezident Si Ťin-pching, právě takové mise „umožní Číně podniknout další kroky v objevování vesmíru a přispět k budování pozice Číny jako vesmírné velmoci“.

Dvojice čínských astronautů bude mít mimo jiné za úkol testovat možnosti pěstování rostlin ve vesmíru i dopady pobytu v kosmu na svých tělech. Původně se sice hovořilo o tom, že by už příští rok chtěla Čína poslat lidskou posádku i na Měsíc, jako reálnější se však jeví současný odhad počítající s lidskou výpravou do roku 2025. Tou dobou by přitom už Peking chtěl mít nejméně tři roky plně v provozu vlastní trvale osídlenou vesmírnou stanici.

Z působení na té současné – Mezinárodní vesmírné stanici (ISS) – byla Čína před pěti lety vyloučena. Zasadil se o to v první řadě Washington na pozadí obav z vojenského charakteru čínského vesmírného programu.

Solární energie z vesmíru

Vlastním vesmírným programem však podle některých hlasů Čína sleduje víc než jen ukazování svalů svým rivalům a operuje v časovém horizontu několika dekád. Čínská vesmírná agentura ve svých programových prohlášeních otevřeně deklaruje nejen ambice stát se ve vesmíru dlouhodobě přítomnou silou, ale také v budoucnu využít zdrojů, které se nabízejí za hranicemi naší planety, k udržení vlastního ekonomického růstu.



Otevřela tak třeba diskusi i na tak ambiciózní téma, jako je možné získávání solární energie z vesmíru a její distribuce na Zemi prostřednictvím mikrovln nebo dobývání nerostného bohatství z povrchu Měsíce či asteroidů včetně cenných kovů, mezi nimi zlata a platiny.

Mezinárodní dohoda z roku 1967 sice zakazuje jakémukoliv státu přivlastnit si vesmír jakožto své suverénní teritorium, dohoda je však poměrně vágně formulována ohledně možného získávání zdrojů z kosmu. V tomto ohledu přitom precedent určily do značné míry s prvním přistáním na Měsíci Spojené státy, když ze své výpravy američtí kosmonauti přivezli měsíční horniny.