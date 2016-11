Čína o volbách: Je jedno, kdo vyhraje ‚karaoke‘. Americký sen končí, čínský začíná

Pro čínská média se americké volby stávaly důkazem toho, že „demokracie nefunguje“. Je na místě zmínit, že tato média vydávají především úřady schválený obsah a propagandu.

Lidový deník (žen-min ž’-pao) i další oficiální média pravidelně přicházela se zprávami, komentáři a úvahami o tom, jak americké volby rozdělují společnost, jak se kampaně mění ve frašku a jak racionální politickou diskuzi přehlušuje snaha sestřelit soupeře.

Je to problém

Lidový deník otiskl komentář, „vysvětlující“, co je vlastně špatně s americkým volebním systémem. „Úkol politiků je efektivně řídit zemi, nejen vyhrát volby,“ stojí v úvodu textu, který se pouští do rozboru kampaně.

Letošní volební kampaň bude nejdražší a kandidáti se tak při shánění financí nevyhnuli zájmovým skupinám - ty na své investici vydělají, ať už vyhraje kdokoli, píše například čínský deník. „Veřejnost tyto trpké plody ‚peněžní politiky‘ vidí zcela zřetelně,“ a tak „americký sen je od reality čím dál vzdálenější“.

Podle listu Američané pokládají současnou politiku ve Washingtonu za větší problém než ekonomické otázky a zvolený prezident s touto politickou krizí pravděpodobně nic udělat nedokáže. „Je čas, aby takzvaný ‚učitel demokracie‘ přibrzdil své přefouknuté ego,“ zakončuje Lidový deník svoji úvahu, která vyšla jak v čínské, tak v editované anglické verzi.

Zajímavé je, že čínský tisk kritizoval Trumpa za odmítání globálního oteplování. Stav životního prostředí je totiž v Číně velmi důležité téma a tisk několikrát vybízel kandidáta republikánů aby „byl racionální“.

Je to jedno

„Volby amerického prezidenta se konají každé čtyři roky, volby ‚světového prezidenta‘ se konají jednou za sto let,“ říká Liou Ming-fu, vlivný politický komentátor, který si je jistý vzestupem Číny. “Mohu s jistotou prohlásit, že USA takovým světovým prezidentem ve 21. století již nebudou,“ dodává pro server Chinafile.

„Kromě toho, že USA jsou upadajícím hegemonem, chybí jim skuteční velikáni. Americké volby by dnes nevyhrál George Washington, Franklin Delano Roosevelt, dokonce ani Richard M. Nixon,“ uvažuje Liou. Podle něj Amerika v současntosti čelí „třem nemožnostem“: „Je nemožné fundamentálně změnit Ameriku, americko-čínské vztahy, nebo rozložení světa.“

„Pokud by dnes Američané chtěli revoluci, nejsou (volby) schopné přinést Mao Ce-tunga, pokud by chtěli reformy, nepřinesou Teng Siao-pchinga, a pokud by chtěli inovace, nepřinesou Si Ťin-pchinga,“ dodává.

Podle Lioua jsou americké volby a demokracie pouhé představení a Čína je tedy jako představení sleduje: „Je to jako sledování pekingské opery nebo hollywoodského blockbusteru, který vychází jednou za čtyři roky.“

Je to show

Pro mnoho čínských diváků jsou americké volby skutečně spíše zábavná show a vzniklo i mnoho vtipů přirovnávající volební diskuze ke karaoke. I kvůli jazykovým bariérám a cenzuře nemají většinou Číňané možnost se v této „show“ orientovat a jsou odkázaní na státní média a propagandu. Na čínských sociálních sítích se tak úspěšně šíří nejrůznější spekulace a konspirační teorie o zdraví a blížící se smrti Clintonové, promiskuitě Trumpa a Billa Clintona a mnoho dalších.

Ani serióznější komentátoři ale nečekají ve vztazích s Čínou velkou změnu ať už vyhraje kdokoli. Americký vliv v Asii slábne a USA podle nich nemají peníze na žádný větší obrat, což se prokázalo už za Barracka Obamy, kterému nevyšel proklamovaný „obrat k Asii“.

K horším vztahům s Čínou by kvůli sporům v Jihočínském moři mohlo vést vítězství Clintonové, napsal Global times (chuan-čchiou š’-pao). Současně ji ale dlouhou kariéru nepředpovídá a radikální zhoršení vztahů tak nečeká. Podle listu nebude totiž zvolena podruhé, pokud se vůbec do Bílého domu dostane. Vychází přitom z „jistoty“, že americká ekonomická situace se zhorší a v takových případech prezident málokdy obhájí mandát. U Trumpa na druhou stranu předpokládá, že se z Asie stáhne a tím posílí ekonomické vztahy s Čínou.

Rovněž si Číňané všímají toho, že ani pro jednoho z kandidátů se nezdá zvlášť důležitá dosud neschválená smlouva o trans-pacifickém partnerství (TPP), která měla zjednodušit obchod USA s asijskými spojenci. Čína TPP často kritizovala.

Je to zklamání

Z kandidátů nejsou šťastní ani čínští disidenti. Jang Ťien-li, jeden z předních disidentů a také muž se dvěma doktorskými tituli z Harvardu, kritizoval jak Trumpa, tak Clintonovou. Jang Ťien-li je nejznámější kvůli připomínání masakru na Náměstí nebeského klidu.

Jang spolu s s dalšími disidenty otevřeně kritizovali Donalda Trumpa. Trump se totiž vyslovil, že masakr studentů čínskou vládou v roce 1989 byla zkátka „silová politika“, což je pro mnoho pamětníků nepochopitelné zjednodušení. „Měl by snad americký prezident přijímat takovéto ‚silové vítěze‘ a odsuzovat pokojně protestující? To je velmi špatná zpráva jak pro Američany, tak pro lidi po celém světě,“ napsali pro The Washington Post.

Clintonová je na tom o něco lépe, ale ne o moc. Její postoj k lidským právům je podle čínských disidentů problematický. Když byla ministryní zahraničí, snažila se aby toto téma zůstávalo součástí vyjednávání, současně ale dala najevo, že pokud by to mělo ovlivnit ekonomické vztahy, nebude téma „tlačit“. Demokratická kandidátka je tedy v tomto ohledu zklamala.

Pocit, že volba toho moc nezmění je tedy vidět na mnoha místech Číny.

Je to byznys

Vtipným detailem je dopad amerických voleb na jednu velkou továrnu v Če-ťiangu, informoval Reuters. Vedení továrny, která ročně vyrobí miliony latexových a plastových modelů a masek, sází na výhru Trumpa a rozhodla se tedy zvýšit produkci Trumpových masek. Už teď jich prodává statisíce.