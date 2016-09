Čínská vesmírná stanice se zřejmě vymkla kontrole. Oficiální místa to nepotvrdila

Čína minulý týden vypustila do kosmu svou druhou experimentální laboratoř Tchien-kung 2 v rámci příprav na umístění vlastní stálé vesmírné stanice s kosmonauty na oběžnou dráhu kolem Země. Ta by podle plánů Pekingu měla fungovat kolem roku 2022.



Představitelé čínského vesmírného programu při vypouštění druhé pokusné laboratoře uvedli, že první laboratoř Tchien-kung 1 (Nebeský palác), která byla na oběžnou dráhu umístěna v roce 2011, „splnila svou historickou misi“, napsal ve středu britský deník The Guardian.

Agentura Nová Čína v březnu informovala, že stanice přestala shromažďovat data, což vedlo ke spekulacím o skutečném stavu Tchien-kung 1.

V současnosti laboratoř Tchien-kung 1 neporušená obíhá kolem Země ve výšce 370 kilometrů a očekává se, že koncem roku 2017 vstoupí do atmosféry Země, sdělila Nová Čína.

Vysoká představitelka čínského vesmírného programu Wu Pching řekla, že laboratoř Tchien-kung 1 byla v provozu 4,5 roku. To je o 2,5 roku déle, než je doba, na kterou byl její provoz plánován.

„Na základě našich výpočtů a analýzy většina částí vesmírné laboratoře při pádu shoří,“ prohlásila Wu. Podle ní je nepravděpodobné, že by úlomky laboratoře mohly postihnout letecký provoz či způsobit škody na Zemi.

„Nyní bude Čína pokračovat v monitorování laboratoře Tchien-kung 1 a posílí systém včasného varování před možnou kolizí,“ konstatovala Wu. Pokud to bude nutné, Čína prý také zveřejní časovou prognózu ohledně zřícení vesmírné stanice na Zemi.

Ztráta kontroly

Harvardský astrofyzik Jonathan McDowell prohlásil, že tyto zprávy naznačují, že Čína ztratila nad laboratoří kontrolu. Pokud tomu tak je, pak bude nemožné předpovědět, kam její trosky dopadnou, dodal.



„Ani pár dní před návratem laboratoře do atmosféry pravděpodobně nebudeme schopni určit s větší přesností než nějakých plus minus šest, sedm hodin, kdy se laboratoř zřítí. A pokud nevíme, kdy se zřítí, znamená to, že ani nevíme, kam se zřítí,“ řekl McDowell.

Základní modul pro první stálou čínskou vesmírnou stanici plánuje Čína instalovat na oběžné dráze kolem roku 2018. V provozu by měla být stanice zhruba v roce 2022.