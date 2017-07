Na Colours of Ostrava nezbyla už ani jedna vstupenka

Ve středu začíná v industriálním areálu v Dolních Vítkovicích patrně největší český hudební festival Colours of Ostrava, co do počtu scén, účinkujících a pravděpodobně i návštěvníků. Od minulého pátku je festival beznadějně vyprodán.

„Počty návštěvníků už od loňského roku záměrně nesdělujeme,“ uvedl pro LN mluvčí Colours of Ostrava Jiří Sedlák. Zároveň dodal, že vyprodáno je poprvé od roku 2012, kdy se festival přesunul z předchozího areálu na Černé louce a Slezskoostravském hradě právě do současného mnohem rozsáhlejšího dějiště v Dolních Vítkovicích. Jediná naděje, jak se alespoň na některá vystoupení ještě dostat, svitla opozdilcům včera odpoledne, kdy pořadatelé dali do prodeje pár stovek jednodenních vstupenek na všechny festivalové dny. Permanentka však už nebyla k dispozici ani jedna.

Na křižovatce

Hudební dění navázané na Colours of Ostrava ovšem začalo už v pondělí ráno. Své brány odborníkům z celého světa, hudebníkům i laickým zájemcům otevřela dvoudenní akce Czech Music Crossroads. Ta nabídla v pondělí a úterý přes den řadu konferencí, panelových diskusí a workshopů například na témata spojená s možnostmi prezentace nezávislých kapel v médiích. Zainteresovaní promotéři poradili muzikantům, jakou cestou se nejlépe dostat na prestižní světové festivaly, respektovaní zvukaři seznámili se svými metodami práce a poradili, čeho se při pořizování nahrávek vyvarovat.

David Dorůžka na Czech Music Crossroads

Pozdní odpoledne a večer po oba dny patřily tzv. showcasům. Tedy krátkým, půlhodinovým koncertním prezentacím kapel z Česka, Slovenska, Maďarska a Polska. Ty vybraly odborné poroty jednotlivých zemí a přihlížely k jejich možnosti zaujmout reprezentanty světových médií, koncertních agentur nebo festivalů a podpořit tak jejich možnost zahrát si v zahraničí. Českou hudební scénu reprezentovala například houslistka a zpěvačka Jitka Šuranská se svým Triem, vycházejícím z moravské lidové hudby, jazzové trio kytaristy Davida Dorůžky nebo dvojice zpěvačky Ridiny Ahmedové a kontrabasisty Petra Tichého s nadžánrovým experimentálním projektem HLASkontraBAS.

Startovní výstřel

Z pomyslných prvních startovních bloků po „výstřelu“ v 18 hodin ve středu vyrazí na jedné ze dvou hlavních scény populární slovenští Billy Barman, na scéně, věnované domácím kapelám folkrockoví Jarret a na scéně Drive, prezentující kapely, vycházející z hlubokých hudebních kořenů, zahrají v témže čase slovenští Balkansambel. První velkou hvězdou, která na Colours ve středu vystoupí, bude ve čtvrt na osm večer objev poslední sezóny, britská éterická zpěvačka Birdy, kterou do povědomí dostaly nominace na ceny Grammy i Brit Awards.

Birdy

A pak už to půjde „ráz na ráz“: zahraničními headlinery středečního večera jsou jednak britská indie kytarovka alt-J, jednak jejich američtí žánroví kolegové Imagine Dragons. Obě skupiny přivezou materiál z nedávno vydaných nových alb. České barvy budou hájit například Tata Bojs, Květy nebo minus123minut.

Ředitelka doporučuje

Mezi stovkami účinkujících na letošních Colours of Ostrava jsou jako vždy zástupci snad všech myslitelných hudebních žánrů, od jazzmanů přes experimentátory všeho druhu, popové zpěváky až po tvůrce na bázi elektronické taneční hudby, jimž budou jako obvykle patřit druhé poloviny každé noci a dovedou nespavce až k ránu.

Každý den má pochopitelně své headlinery. Ve čtvrtek to bude zpěvačka LP, klavíristka a zpěvačka Norah Jonesová a triphopový projekt UNKLE, v pátek australští veteráni Midnight Oil a německá elektronická senzace Moderat, v sobotu na závěr festivalu pak funková legenda Jamiroquai a česká premiéra francouzských tanečních Justice.

Do té doby se také živila psaním písní pro úspěšnější kolegy, mezi které patřili Backstreet Boys, Rihanna, Rita Ora, Leona Lewisová či Cher

„Určitě bude úžasný koncert Fadda Freddyho, s nímž bude účinkovat i ostravský sbor asi čtyřiceti dobrovolníků,“ uvedla ředitelka Colours of Ostrava Zlata Holušová, když se jí LN zeptaly na její soukromé hudební tipy z programu letošního ročníku. A dodala: „Těším se také na Benjamina Celmentina, který je hitem letošní sezóny. Jsem zvědavá, jak dopadne koncert Earth Harp, největší harfy na světě, která bude natažená přes celou scénu Fresh. To je experiment, od něhož ani já sama přesně nevím, co mám očekávat. A určitě bude výborný Dudu Tassa, velmi ojedinělý izraelský zpěvák s obrovskou minulostí. My mu rozumíme, protože jeho rodinu chtěl politický režim vymazat z mapy Iráku a emigrovala do Izraele, kde je dnes Dudu Tassa velmi ctěn a jeho koncerty jsou famózní.“

Miloš Forman na příjmu

Už řadu let nejsou Colours of Ostrava jen čistě hudební přehlídkou. Paralelně zde bude probíhat například řada divadelních představení, z nichž jedno, inscenaci Lásky jedné plavovlásky – Plavovlásky jedné lásky brněnské Husy na provázku, bude sledovat prostřednictvím internetového přenosu režisér slavného filmu, který byl této hře inspirací, Miloš Forman. Po představení diváky na scéně Gong osobně pozdraví.

Na návštěvníky čeká i mnoho filmových projekcí, autorských čtení, ale zejména diskusí a debat. Jejich nejpodstatnější část je shrnuta pod hlavičku Meltingpot, vlastně autonomní akce, od loňska provázané s Colours. Na ni se sjíždějí intelektuálové z celého světa a mezi sebou i s návštěvníky diskutují na široké spektrum filozofických, politických, ale třeba i literárních nebo cestovatelských témat.

Donny McCaslin

Letošní novinkou je diskusní fórum Music Alarm, na kterém přislíbily účast i některé z největších hvězd festivalu, například frontman Midnight Oil Peter Garrett, jenž má za sebou i kariéru australského ministra životního prostředí, anebo saxofonista Donny McCaslin. Ten promluví o spolupráci s Davidem Bowiem na jeho posledním albu Blackstar.