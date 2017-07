COLOURS POPRVÉ: To nejzajímavější se dělo mimo hlavní bloky

Kdyby člověk bral vážně sociální sítě, musel by si myslet, že v první den Colours of Ostrava zastínily problémy s hromaděním lidí u vchodu hudební nabídku. Je to tak opravdu jen zčásti.

To, že se kvůli novému systému návštěvnických náramků, které mají štítek pro digitální čtečky, odbavení každého návštěvníka výrazně prodloužilo, že se u hlavní brány v podvečer vytvořil několikahodinový lidský „špunt“, a že nakonec museli v pozdnějších hodinách pořadatelé rezignovat a do areálu vpustit i stovky lidí bez náramků, je samozřejmě pravda.

Je ovšem sporné, zda šlo pouze o chybu pořadatelů. Kdo nelenil a do areálu si zašel vyzvednout svůj náramek třeba už kolem čtvrté odpolední (což zas takový předstih není, první kapely nastoupily v šest), mohl projít do areálu ve srovnání s tím, co následovalo, téměř bez zastávky. Takže minimálně zpoloviny je na vině tradiční lenost Čechů vyřizovat si svoje věci včas. Na zahraničních festivalech je zcela běžné řešit první vstup spojený s páskováním s mnohahodinovým předstihem, už od samého otevření bran.

Hlavní hvězdy

Je ale pravda, že středa byla návštěvnicky extrémní. Ačkoli pořadatelé počty návštěvníků už od loňska záměrně nesdělují, odhaduje se, že „vyprodáno“ (což je od minulého pátku) znamená ve zdejších reálných číslech něco mezi pětačtyřiceti až padesáti tisíci lidí. Z nich podstatná část měla zájem o koncerty dvou hlavních hvězd večera, britských alt-J a amerických Imagine Dragons.

První jmenovaní vsadili hlavně na světelnou show a dlužno dodat, že jsou jedněmi z těch, kteří právě vizuální složkou dohánějí to, čeho se jim nedostává v hudbě. Unylé a zvukově až překvapivě děravé vystoupení v duchu průměrného „post-britpopu“ stálo převážně na písničkách z debutu alt-J An Awesome Wave, z červnové novinky Relaxer zahrála kapela jen pár ukázek včetně otvíráku (koncertu i alba) 3WW.

Colours of Ostrava 2017 (alt-J)

Víc k čerstvé novince Evolve zabrousili Imagine Dragons, kteří postu hlavních hvězd večera dostáli přinejmenším v tom, že na plochu pod hlavní scénu přitáhli asi nejvíc posluchačů, co paměť pravidelného účastníka Colours sahá. Zároveň se potvrdilo, že už není pravda, že by se návštěvnictvo festivalu rekrutovalo jen z hudebních fajnšmekrů. Je to normální festival pro normální lidi - a proti tomu nelze nic namítat. Už proto, že si své najdou ti i oni.

Imagine Dragons přivezli úplně normální „rockovou popinu“. Bůh ví, na základě čeho do takových rozměrů narostla jejich sláva. Melodie písniček, které píší, jsou sice typicky stadionové, ale vlastně úplně tuctové, nehledě k tomu, že často připomínají tu či onu „předlohu“. Dynamika koncertu upadá zpěvákovými rozsáhlými monology a dialogy s publikem, vložené coververze, Song 2 od Blur a hlavně Forever Young od Alphaville(!) smrdí zbytečným podbízením. I když - opravdu zbytečným? Není právě tady odpověď na důvod jejich slávy?

To nejzajímavější

Z trojice středečních headlinerů na hlavní scéně byla bezkonkurenčně nejlepší ta, která zde koncertní dění zahajovala, nový objev britské scény, zpěvačka Birdy. Ne že by její indiepopové písničky byly bůhvíjak výjimečné. Ale to, že si opravdu na nic nehrála, nepotřebovala k působivosti své show nic než svůj hlas, klavír, sexappeal a dobrou kapelu s hodně temně se tvářící kytaristkou prostě byly body k dobru.

Colours of Ostrava 2017 (Birdy)

Britské Melt Yourself Down předcházela, alespoň podle festivalového katalogu, pověst čehosi radikálního, extrémního až apokalyptického, ale v tomto ohledu šlo o plané očekávání, tak divoké to rozhodně nebylo. Nicméně kapela, jejímiž dominantními nástroji jsou dva saxofony, výrazně vybočovala z celkové hodně popové nabídky prvního dne, a i kdyby nic jiného, právě za to jí patří dík.

Hodně se očekávalo od vystoupení Američana Williama Close s jeho „Zemskou harfou“, tedy souborem strun, nataženým několik desítek metrů nad jednu z hlavních scén. Vystoupení se ukázalo jako navoněná bublina s efektním přehráváním coververzí. O něco zajímavější hudba zněla, když Close nejprve vystřídala a posléze se k němu připojila Češka Lenka Morávková se svým skleněným nástrojem Bohemian Cristal Instrument.

Ve středu na Colours hrála samozřejmě i řada kvalitních českých kapel. Od odvázaných show Tata Bojs a minus123minut přes spíše introvertní alternativu Květů až po specifický projekt Muzikant Králíček, v němž právě Květy doprovázejí v pěkných „normálních“ písničkách frontmana Midi Lidí Petra Marka.

Colours of Ostrava 2017 (Tata Bojs)

Během večera a následujících dní se samozřejmě lze v rozsáhlém areálu zabavit i dalšími činnostmi než jen poslechem hudby. Od konzumace potravin a nápojů nejrůznějších proveniencí, přes dívčí líčení ve stáncích kosmetických firem až po letošní zábavnou novinku v relaxační zóně H&M Block, kde lze na průběžně probíhajícím workshopu zrecyklovat staré a dnes už nesloužící audiokazety například do podoby šperků.

Nicméně Colours of Ostrava jsou festivalem především hudebním. Ve čtvrtek se lze těšit na řádnou nálož zajímavých vystoupení. Z hlavních hvězd vystoupí například zpěvačky LP a Norah Jonesová, kapela UNKLE nebo zpěvák Michael Kiwanuka. Domácí scénu zastoupí třeba Aneta Langerová nebo Zrní, fanoušci alternativy si jistě nenechají ujít třeba belgický projekt Warhaus nebo projekci strašidelného němého filmu Häxan, kterou doprovodí dvojice Tomáš Palucha.