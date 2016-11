„Ambasáda v Damašku zůstane v provozu,“ řekl Zaorálek. „Jsme schopni tam odvádět práci v humanitární oblasti, která se jiným nedaří, protože tam nemají kontakty a nemají takovou spolupráci například s Červeným půlměsícem, které my tam máme,“ řekl.



Připomněl také, že česká ambasáda pomohla Američanům v Sýrii i několika evropským státům, které v zemi pátraly po svých občanech. „Těch poděkování jsem slyšel tolik, že mi připadá naprosto neproduktivní se zabývat tím, že bychom zrušili něco, co se tolikrát osvědčilo,“ řekl Zaorálek. Odmítl, že by existence velvyslanectví zvyšovala legitimitu režimu syrského prezidenta Bašára Asada.

Sobotka označil poskytování humanitární pomoci v Sýrii za jednu z priorit české diplomacie pro rok 2017. Kromě toho by se podle něj mělo ministerstvo zahraničí zaměřit na formování evropské obranné politiky a na hledání evropského řešení migrační krize, které nebude obsahovat kvóty na rozdělování uprchlíků. Od Zaorálka také očekává, že do konce roku předloží do vlády zákon o zahraniční službě.

Premiér také Zaorálka chválil za viditelnější vystupování Česka v Evropské unii. „My se snažíme rozhodování v Evropské unii ovlivňovat, pomáhá nám v tom i (skupina zemí) V4,“ řekl. Při českém předsednictví skupiny, jejíž součástí jsou ještě Slovensko, Polsko a Maďarsko, se podle něj podařilo zvýšit její vliv v unii.

Sobotka se setkal se Zaorálkem v rámci bilančních schůzek, které svolává s jednotlivými ministry. Při nich hodnotí dosavadní práci ministrů a představuje priority v jednotlivých resortech pro zbývající rok do voleb.