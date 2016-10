Času mají sociální demokraté málo, protože už za rok se konají volby nejdůležitější – do Poslanecké sněmovny. Právě v nich se přerozdělí moc na další roky.



Nejdříve ale k vyjednávání krajských koalic: zdroj, který se účastnil nedělního jednání stranických špiček, LN sdělil, že vedení sociální demokracie počítá s obsazením pěti hejtmanských funkcí. V Hradci Králové, Pardubicích, Plzni, Českých Budějovicích a na Vysočině. V několika dalších krajích chce ČSSD do koalice (například Olomoucký kraj) a v některých regionech cíleně do opozice s cílem restartu. Jde například o Moravskoslezský a Jihomoravský kraj, které v minulosti patřily mezi klíčové volební oblasti oranžové strany. Hejtmani Miroslav Novák a Michal Hašek však o víkendu propadli a strana potřebuje dané oblasti znovu oživit. ČSSD by s pěti hejtmany předstihla koaliční a konkurenční hnutí ANO.

Jeho šéf Andrej Babiš včera prohlásil, že devět vítězných krajů by mohl jeho subjekt přetavit ve čtyři hejtmanství.

Jenže ani zisk hejtmanství a průnik do koalic nezastaví klesání ČSSD. Spíše jen zamaskuje dlouhodobou nemoc strany: neschopnost získávat nové voliče. Před třemi lety ve sněmovních volbách obdržela ČSSD 20,45 procenta. V evropských volbách v roce 2014 už jen 14,17 procenta, letos v krajských pak 15,25 procenta. V podobné výši se pohybují i její celostátní předvolební preference. Naopak hnutí ANO sílí – od sněmovních 18,65 procenta přes evropských 16,13 procenta až ke krajskému výsledku ve výši 21,05 procenta.

Úvěr Exportní banky: stát může ztratit až 15 miliard



Již několik měsíců visí nad státní kasou svízel týkající se zprovoznění elektrárny v tureckém Yunus Emre. Kvůli zakázce, kterou měla na starosti společnost Vítkovice Machinery Group, hrozí, že český stát bude muset za projekt zaplatit až 15 miliard korun.

Jak zjistily LN, situací se zabývá i premiér Bohuslav Sobotka. V projektu se nyní hraje o to, jak již postavená elektrárna přežije letošní zimu. Za zakonzervování je přitom potřeba zaplatit dalších několik desítek milionů korun.