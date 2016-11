Sociální demokraté o víkendu zahájili sérii nominačních krajských konferencí, které ukážou, jakou podporu má Sobotka ve straně. V sobotu mu ji vyjádřili sociální demokraté v Pardubickém a Královéhradeckém kraji. Oba kraje podpořily i Chovance na místo prvního místopředsedy. Sobotka po neúspěchu v říjnových krajských a senátních volbách čelil kritice, žádný vyzyvatel se ale do volby nového předsedy zatím nepřihlásil.

Neúspěch ve volbách v neděli analyzovala také zlínská ČSSD. „Kritické hlasy zazněly v rámci volební kampaně na způsob jejího vedení, byly směřovány k centrálnímu volebnímu týmu. Na osobu pana Sobotky prakticky napadlo nic,“ řekla ČTK Kovaříková. Ocenila, že Sobotka přijel na krajskou konferenci brzy a mluvil s delegáty. „Jeho projev, který byl nezvykle delší, to by bylo slyšet špendlík spadnout, opravdu delegáty oslovil. V dalších debatách mu ta podpora byla přiřknuta a na závěr konference to byla jednoznačná podpora,“ řekla Kováříková.

Na funkce místopředsedů strany krajská organizace nominovala Martina Starce odpovědného za hospodaření strany, náměstkyni ministra zdravotnictví Lenku Tesku Arnoštovou, ministryni práce a sociálních věcí Michaelu Marksovou a ministra zahraničí Lubomíra Zaorálka - všichni jsou místopředsedy již nyní.