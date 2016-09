Dalo by se tady žít. Ruský umělec ze skupiny Vojna by rád zůstal v Česku. Na rebelství už ubývá sil

Životní filozofií Olega a Natálie Vorotnikovových je boj proti bezpráví. Jsou pět let na cestě. Mají ruské pasy, ale v Rusku je čeká kriminál za účast v jedné z akcí proti režimu - prý se poprali s policií a odmítli plnit její pokyny. Je to v jejich nátuře. Nepodřizovat se ničemu a nikomu.. Když se ptám Natálie, co by si teď ze všeho nejvíc přála, zamyslí se, a pak řekne: „Každý den, když se probudím, říkám si, kde jsem se to ocitla? Domů do Ruska nemůžeme, a tady nás nikdo nechce“.

Do Čech přijeli ze Švýcarska v polovině letošního léta. Nedokázali se podřídit švýcarským pořádkům stejně, jako to nedokázali kdysi v Rusku. Přišli na schůzku v pražských Holešovicích se svými třemi dětmi, sedmiletým Kasperem, čtyřletou Mamou a rok a půl starou Trojicou. Mama vlastně neexistuje. V

šechny děti se narodily doma, bez asistence lékaře. Mama nemá o své existenci žádný doklad. „Chtěla bych se teď nějak legalizovat a žít chvíli v klidu. „Žili jsme v Rakousku, Belgii, Itálii, Německu, Švýcarsku a teď jsme tady v

Vorotnikov a skupina Vojna Skupina Vojna se často pohybovala na hraně. V roce 2010 členové namalovali na zvedací most v Petrohradu 65 metrů vysoký penis. Když se most zvedl, falus se vztyčil proti budově kontrarozvědky FSB. Při „hledání zatoulaného golfového míčku“ převrátili na střechu sedm prázdných policejních aut v Petrohradě. V roce 2008 se akce Vorotnikovovy Vojny zúčastnily i budoucí členky Pussy Riot. V biologickém muzeu v Moskvě provozovaly skupinový sex. Vorotnikov jej v narážce na Medveděva nazval "Šukej za nástupnické medvídě".

Čechách. Po Švýcarsku je to oáza . Nedá se to srovnat, Praha je nádherné město. Dalo by se tady žít.“

Zda se to Natálii a Olegovi povede, není vůbec jisté. 18. září je v holešovickém obchodě Albert zatkla policie. S sebou měli jen nejmenší Trojicu. Zbývající dvě děti byly samy doma. Natálii se povedlo zatelefonovat přátelům, kteří se o Kaspera a Mamu postarali. 19. září Natálii propustili na svobodu s tím, že proces deportace byl zahájen. Na území České republiky se nacházela nelegálně. Olega si na policii nechali do 21. září. Teď už je celá rodina na svobodě. O své budoucnosti má jen mlhavé představy. „Váš český policejní systém je podobný ruskému. Když mne zatýkali, táhli mne hrubě za krk, jen proto, že nemám v pase vízum? A v ruce jsem držela své dítě... Olega zmlátili, má spoustu modřin.“