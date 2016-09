‚Doktor Wa'il‘ je mrtev. USA zabily režiséra a šéfa propagandy Islámského státu

Dron U.S Air Force MQ-9 Reaper | foto: Reuters

WASHINGTON Wa’il Adil Hasan Salman al-Fajád, známý také jako „Dr. Wa’il“ je mrtvý, oznámily Spojené státy. Al-Fajád dohlížel na produkci videopropagandy Islámského státu (IS) a patřil do vedoucí skupiny IS, uvedl tiskový mluvčí pro Pentagon Peter Cook. Terorista se „specializoval“ na videa poprav a materiály, které měly podněcovat extremizaci a nábor do IS.

Wa’il byl blízkým spolupracovníkem Abú Muhammada Adnáního, který byl zabit při leteckém úderu koncem srpna a který byl do té doby pravou rukou vůdce IS a samozvaného chalífy Abú Bakra al-Bagdádího.

Při náletu u Aleppa zahynul vysoce postavený velitel islámských radikálů Peter Cook v pátek uvedl, že letecký nálet, při kterém měl al-Fajád zemřít, se uskutečnil 7. září poblíž syrského města Rakka. „Dr. Wa’il“ byl přitom primárním cílem bombardování, informuje agentura Reuters. „Wa’il dohlížel na produkci teroristické propagandy a videí zobrazujících mučení a popravy,“ řekl Cook.

Al-Fajád byl podle Pentagonu ministr informací IS a člen vedoucí skupiny. Organizoval popravy zajatců, novinářů a humanitárních pracovníků a dohlížel na natáčení těchto poprav, napsal The Guardian. „Odstranění vedoucích členů IS organizaci ztěžuje udržení dobytých území a plánování, financování a vykonávání útoků uvnitř i vně regionu,“ řekl Cook a dodal, že USA budou „pokračovat ve spolupráci s koaličními partnery, abychom uštědřili IS trvalou porážku“.