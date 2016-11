Když se při jednom z televizních duelů zeptali Hillary Clintonové, čeho si na svém rivalovi váží nejvíce, odpověděla poněkud rozpačitě, že jeho potomků.

Donald junior, Ivanka a Eric Trump – tři dospělé děti, které má Donald Trump se svou první ženou Ivanou – stáli věrně po jeho boku v největším víru kampaně a byli jeho záchranným kruhem v době, kdy se od něj po sérii skandálů odvracel jeden prominentní republikán za druhým a kdy čelil ostré veřejné kritice.

Byli to právě jeho nejstarší synové, kteří vytrvale odvraceli všechna nařčení ze sexuálního obtěžování s tím, že jde o kampaň štvavých médií. A byla to jeho dcera Ivanka, která ho trpělivě doprovázela na nespočet předvolebních mítinků namísto budoucí první dámy – Trumpovy třetí manželky, veřejností nepříliš oblíbené bývalé slovinské modelky Melanie.

Zatímco pro jedny jsou Trumpovy děti ztělesněním té lepší stránky newyorského magnáta, pro druhé jsou zhmotněním všech obav, zdali se Bílý dům pod jeho taktovkou nestane prodlouženou rukou podnikatelského impéria. Budoucí prezident se dušoval, že v případě vítězství předá vedení konglomerátu The Trump Organization trojici nejstarších z nich, které už nyní zastávají pozice viceprezidentů. Kritici ovšem po ukazují, že takové odstřihnutí se od miliardového rodinného byznysu by bylo jen symbolické.

Pochybnosti ještě umocnilo, když budoucí šéf Bílého domu dosadil v pátek tyto své tři dospělé děti do tranzitního týmu, který má na starost co nejhladší předání moci mezi administrativou odcházejícího prezidenta Baracka Obamy a jeho nástupnickou garniturou. Spolu s nimi byl do týmu jmenován i Trumpův zeť Jared Kusher, manžel jeho dcery Ivanky.

Tento krok přitom nemá podle odborníků v moderních amerických dějinách obdoby. Dokonce ani Hillary Clintonová, která se zvlášť aktivně angažovala po vítězství Billa Clintona v roce 1992, neměla v tranzitním týmu na rozdíl od Trumpových dětí oficiální pozici. Kritici ohánějící se etikou ale mají alespoň protentokrát smůlu. Zákony totiž dávají budoucímu prezidentovi poměrně velký prostor pro manévrování, pokud jde o obsazení týmu majícího na starost plynulý přechod moci. Shodují se tak, že neporušil zákon.

Další vlnu rozhořčení v kruzích jeho odpůrců ovšem rozvířilo, když stanice CBS zkraje tohoto týdne s odkazem na zdroje z Trumpova okolí informovala, že se budoucí šéf Bílého domu pokouší zjistit, zdali by teoreticky mohli jeho potomci získat bezpečnostní prověrku na nejvyšší stupeň utajení. To by přitom znamenalo, že s nimi patrně počítá nejen v tranzitním týmu, ale i po 20 .lednu, kdy se ujme úřadu.

Stačí se vzdát platu

Později Trumpův tým tuto zprávu popřel, ale spekulace tím neutichly. Ačkoliv totiž americké zákony omezují jmenování rodinných příslušníků do funkcí ve federálních orgánech, upozorňují někteří odborníci na existující právní kličky. Teoreticky by tak Trump mohl přece jen své děti do své administrativy dosadit – za předpokladu, že by se tak stalo dočasně při výjimečných okolnostech, jakými jsou třeba živelní katastrofy, anebo že by na této pozici odmítly dostávat plat. Tedy nic, co by potomky miliardáře mělo mrzet – zvlášť pokud by se měli ujmout vedení rodinného impéria, jak se Trump dušoval.



To ostatně bude možná ještě překvapením. Žádný zákon totiž paralelní působení v soukromých společnostech a v nejvyšším úřadu – na rozdíl od angažmá v Kongresu – oficiálně nezakazuje. Trumpovi předchůdci, včetně Ronalda Reagana, Billa Clintona nebo otce a syna Bushových, však přinejmenším formálně svěřili správu svých aktiv po dobu působení v Bílém domě do rukou nezávislých manažerů.