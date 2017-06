Děti z virálního videa, které ‚pokazily‘ rozhovor pro BBC, mají vlastní seriál

Mina a Jack se setkají s královskými dětmi a pokazí Alžbětě II. televizní... | foto: Hans House Productions

Robert Kelly se v březnu nechtěně proslavil v živém vysílání, když dával přes Skype rozhovor televizní stanici BBC. Do záběru ale nečekaně vstoupily jeho dvě malé děti a později i manželka, která se snažila zachránit celou situaci. Video oblétlo svět a stal se z něj virální hit sociálních sítí. Z Kellyho a dětí rázem byly hvězdy internetu. Jejich vystoupení zaujalo autory nového animovaného seriálu The Adventures of Mina and Jack, v němž děti coby hlavní hrdinové prožívají nová dobrodružství.