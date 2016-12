Die Welt: Berlínská policie se bojí, že má špatného muže. Nejistotu potvrdil její šéf

„Máme nesprávného muže,“ řekl listu vysoce postavený policista. „A tím také novou situaci, protože skutečný útočník je ještě ozbrojený, volně se pohybuje a může napáchat další škody,“ citoval server svůj policejní zdroj.



Policie to zatím oficiálně nepotvrdila. Na twitteru ale napsala, že zatčený, kterým je podle všeho pákistánský běženec, vznesená obvinění popírá. „Proto jsme zvláště ostražití. Buďte, prosím, také,“ napsala berlínská policie.

 Scoop: #Berlin Police: "We have the wrong man". Real attacker still out there - and posing threat. #Berlinattack https://t.co/JxHvnz2K1E pic.twitter.com/05jFe67Oig