Divoká příroda pro nás i další generace. Většina stran podpoří zákon o národních parcích

Ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO) v úterý novinářům řekl, že schválení senátní verze by znamenalo faktický zánik národních parků.

„Na území národních parků, aspoň části z něj, bychom měli nechat přírodu pracovat, jak funguje. To je něco, co zachovává naše poslanecká a vládní verze,“ řekl Brabec. Senátní verze zákona podle něj posiluje důraz na jiné funkce přírody, jako je například rekreace nebo udržitelný rozvoj území, to ale podle něj není úkolem národních parků. Poslanecký klub ANO na Brabcovu žádost přijal usnesení, že jednotně podpoří sněmovní verzi zákona.

„Chceme, aby pro nás i naše děti byly zachovány takové kouty přírody, kde bude k vidění ještě divoká příroda bez silných zásahů člověka,“ řekl předseda lidoveckého poslaneckého klubu Jiří Mihola. KDU-ČSL podle něj má ohlasy i od mnoha šumavských obcí, které sněmovní verzi zákona podporují. Lidovecký klub proto tuto verzi podpoří, stejně jako to udělal i v předchozím hlasování.

Stejně se zachovají i poslanci TOP 09. „Neprávem se říká, že sněmovní verze omezuje šumavské obce. Není to pravda, přítomnost národního parku přináší regionu prosperitu,“ řekl poslanec TOP 09 Michal Kučera. Podle něj díky existenci národního parku na Šumavu ročně přichází milion návštěvníků, kteří přinášejí peníze a rozvoj služeb.

Sněmovní verzi zákona bude podporovat také poslanecký klub hnutí Úsvit. Naopak KSČM nebude hlasovat pro žádnou verzi. Současný stav je podle předsedy KSČM Vojtěcha Filipa lepší, než by přinesla jakákoli změna.