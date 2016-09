Dobytí bašty islamistů Rakky bude problém. Turci nechtějí spolupracovat s Kurdy, pouze s USA

Turecko před časem uvedlo, že je připraveno se po boku Spojených států zúčastnit případné operace s cílem dobýt východosyrské město Rakku, která je de facto hlavním městem chalífátu radikálních islamistů. Ve městě podle odhadů žije asi 250 tisíc až půl milionu lidí.



Podle Çavuşoglua by se ale v případě účasti Turecka na ofenzivě proti IS v Rakce nesměli akce účastnit milice YPG, v jejichž řadách bojují především syrští Kurdové. Podle Ankary totiž YPG úzce spolupracují s tureckou separatistickou Stranou kurdských pracujících (PKK), s níž vede turecká armáda ozbrojený boj. Členy YPG i PKK označuje Turecko za teroristy. PKK za teroristickou organizaci považují i Spojené státy či Evropská unie, YPG ale Spojené státy podporují v boji proti IS.

Právě obava z toho, že kurdské milice po porážce IS ovládnou souvislý pohraniční pás v Sýrii podél turecké hranice, vedla Ankaru k tomu, že se na konci srpna zapojila do pozemních bojů v Sýrii.

Navzdory slibům, že se stáhnou na východní břeh Eufratu, zůstávají kurdské milice YPG v okolí severosyrského Manbidže, který leží západně od toku řeky, uvedl v úterý Çavuşoglu. Šéf turecké diplomacie v této souvislosti kritizoval i Washington, který podle něj spolupracuje se skupinou, již není schopen kontrolovat. Spojené státy v minulosti několikrát ujistily, že se Kurdové za Eufrat urychleně stáhnou.

Turecká intervence do Sýrie podle ministra zahraničí ukázala, že podpora místních skupin je účinnou strategií v boji proti IS. Podle něj by stejná strategie měla být použita i v boji proti islamistům při dobývání Rakky či severoiráckého Mosulu.