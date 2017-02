‚Dospělý‘ aktivista zvažuje vstup do politiky. Nejblíže jsou mi Zelení, říká 16letý Čech

Lidovky.cz: Dočkal jste se. Teď jste dospělý. Alespoň před úřady. Máte radost?

Pochopitelně, jsem rád, že mi soud vyhověl.

Lidovky.cz: V čem vám to usnadni vaší aktivistickou činnost?

V některých praktických věcech - například budu moct mít datovou schránku a pak různé instituce a úřady nebudou muset u každého mého úkonu zkoumat, zda jsem k němu způsobilý, takže jim to vlastně usnadní práci. Další pozitivní věcí je, že budu občanskoprávně zodpovědný, takže už rodičům nebudou chodit absurdní předžalobní výzvy, ale budou chodit přímo mně.

Lidovky.cz: Jak rozhodnutí soudu přijali vaši rodiče? Váš otec se podle některých médií stal obětí „pomsty“ ze strany radnice v Prostějově, kde společně žijete. Jsou z vašich aktivit stále nadšení?

Slovo „nadšení“ bych asi nepoužil, ani dříve, ani dnes. Na malém městě je to složité a územní samospráva má řadu mechanismů, jak se může nepohodlným lidem pomstít... Ale rodiče s mým návrhem na přiznání svéprávnosti dopředu vyslovili souhlas, jinak bych před soudem neobstál. Koneckonců, je i v jejich zájmu, aby se neopakovala situace z loňského léta, kdy jim náměstci prostějovské primátorky hrozili žalobou a správními kroky. Mimochodem, nic z toho, čím vyhrožovali, dodnes neuskutečnili.

Lidovky.cz: Chcete teď třeba vstoupit do politiky?

To ani nemůžu, u práv, jako je právo volit a být volen nebo být členem politické strany, zákon explicitně stanoví věkovou hranici osmnácti let, takže na to si budu muset ještě počkat.

Lidovky.cz: Znamená to tedy, že v budoucnu byste chtěl vstoupit do politiky?

V nějaké podobě bych to vůbec nevylučoval. Možnosti občana jsou omezené a pokud to bude potřeba...

Lidovky.cz: V případě, že by na to jednou došlo, jakým tématům byste se chtěl věnovat? A za jakou stranu byste chtěl kandidovat?

Jsou mi blízká témata boje proti korupci, nakládání s veřejnými penězi, zapojování občanů do rozhodování. Participace. Na komunální úrovni kromě výše uvedeného třeba problematika smogu, MHD zdarma, regulace hazardu, kultury, podpory ochrany památek. Politicky jsou mi nejblíže Zelení. Myslí dopředu, na více než jedno volební období. Máme podobnou představu o tom, jak má fungovat a co má zajišťovat stát, potažmo město. A taky za sebou nemá žádné korupční aféry, což je v české politice zvláštní.

Lidovky.cz: Prý připravujete manuál, v němž chcete popsat, jak případně dosáhnout svéprávnosti. Co obsahuje? Našel jste si nějakou „kličku“ nebo to bylo snadné?

Řekl bych, že to bylo víceméně snadné, ale jsou tam různé kroky, na které je třeba si dát pozor. Třeba podpis rodičů, že souhlasí s návrhem na přiznání svéprávnosti, musí být úředně ověřený. A tyto zkušenosti bych rád předal ostatním.

Lidovky.cz: Na cestě za svéprávností vás podpořil Nadační fond proti korupci. Zaručil se za vás a hovořil o případné spolupráci. Domluvili jste se už na něčem konkrétnějším?

S Nadačním fondem v řadě věcí spolupracuji. Například jsem se v prosinci účastnil předávání cen oznamovatelům korupčního jednání, což považuji za hodně důležitou věc, protože si všímám, že jsou stále některými lidmi vnímáni jako udavači. Jindy mi zase poskytuje užitečné rady v konkrétních kauzách.

Lidovky.cz: Upozornil jste na sebe několika případy, v nichž jste „proškolil“ úředníky. Vyjadřujete se ale ostře také vůči některým politikům. Kdysi jste například odmítl pozvání ministra financí a šéfa hnutí ANO Andreje Babiše ke společnému setkání. Považujete se za součást politického života?

Já samozřejmě celostátní politiku sleduji a zajímá mě. Za součást politického života se asi nepovažuji. Můj vliv je na to velmi nízký. V Prostějově je ta situace jiná. Na celostátní úrovni jsem jeden z mnoha, kdo se o politice občas vyjádří do médií.

Lidovky.cz: Pustil jste se teď do nějakého dalšího boje proti radnici v Prostějově? Čemu se teď coby aktivista věnujete nejvíc?

Kromě běžných věcí v Prostějově, kdy se snažím veřejnost postupně seznamovat s radničními aférami a průšvihy, taky občas jezdím na různé akce v Česku. Nebo i na Slovensko. Přednášky, debaty, besedy, občas i na školách. Pokouším se dělat osvětu a další lidi motivovat k tomu, aby se veřejně angažovali.