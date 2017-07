Gayové mají mít rodičovská práva. Zájem dítěte má přednost, míní ústavní soudkyně

BRNO Dva homosexuální muži, kteří jsou podle kalifornského práva rodiče dítěte odnošeného náhradní matkou, uspěli u Ústavního soudu. Dosud se marně domáhali stejného uznání také v Česku, nyní se jejich situací musí znovu zabývat Nejvyšší soud (NS) a měl by jim vyhovět. Původně uznal jako otce jen jednoho z nich. Podle ústavních soudců ale při tom porušil práva partnerů i dítěte.

Nejlepší zájem dítěte má přednost před abstraktními principy, uvedla soudkyně Kateřina Šimáčková. Řekla, že partneři s dítětem nepochybně vedou rodinný život chráněný Listinou základních práv a svobod. Původní verdikt NS v důsledku vedl k tomu, že okamžikem vystoupení rodiny z letadla na Ruzyni rodičovský vztah k jednomu z rodičů přestal formálně existovat.



Ústavní soud ale zároveň zdůraznil, že se zabýval specifickou situací vzniklou v souvislost s institutem náhradního mateřství podle zahraničního práva. Nález se netýká adopcí dětí stejnopohlavními páry.



Čechoameričan a muž původem z Dánska spolu žijí v Kalifornii, podle tamního práva jsou manželé. V roce 2012 uzavřeli smlouvu s náhradní matkou, která donosila embryo vzniklé umělým oplodněním vajíčka anonymní dárkyně. Soud v Los Angeles v souladu se smlouvou oba muže určil jako rodiče.

Vzhledem k tomu, že rodina příležitostně cestuje do Česka, chtěli si nechat uznat rozsudek také u NS. Je to důležité například v souvislosti s lékařskou péčí, ale i kvůli dědickým právům. Po uznání má zahraniční rozhodnutí stejné účinky, jako by je vynesla česká justice.

NS v roce 2015 kalifornský verdikt uznal, ovšem jen ve vztahu k Čechoameričanovi. K partnerovi se nijak nevyjádřil. Proto následoval druhý návrh, který NS zamítl. Podle zákona o mezinárodním právu soukromém nelze uznat rozhodnutí, které by se zjevně příčilo veřejnému pořádku. A společné osvojení dítěte dvěma lidmi stejného pohlaví české právo neumožňuje.

Homosexuálové v Česku mohou uzavírat registrované partnerství, v případě zájmu o adopci ale nemají stejná práva jako manželské páry. Ústavní soud loni otevřel lidem žijícím v registrovaném partnerství cestu k individuálnímu osvojení. Nález se ale nevztahoval ke společnému osvojení, které občanský zákoník umožňuje pouze manželským heterosexuálním párům. Soud tehdy neřešil ani situace, kdy homosexuál chce osvojit partnerovo dítě.