EU a Británie se dohodly, že jednání o brexitu začne 19. června

„Ministr pro odchod Británie z EU David Davis a šéf vyjednávačů Evropské komise Michel Barnier se ve čtvrtek dohodli, že zahájí jednání podle článku 50 v pondělí 19. června,“ oznámil Londýn.

Podle diplomatických informací očekává unijní strana od prvního jednání především shodu na podobě vyjednávacího cyklu a kolech jednání do října. Britové mají k dispozici vyjednávací pozici unijní strany, naopak do Bruselu údajně zatím z Británie žádné podklady k jednání nedorazily. Pondělní schůzka Barniera a Davise, po níž by měla být tisková konference, se tak nejspíš uskuteční na základě unijního podkladu.

Podle Londýna obě strany potvrdily již dříve domluvený termín pro první kolo rozhovorů. Dospěly k tomu po čtvrteční debatě v Bruselu.

Vyjednávání tak začne ještě před vytvořením nové britské vlády. Premiérka Theresa Mayová, jejíž Konzervativní strana sice vyhrála předčasné volby, ale přišla v parlamentu o většinu, se snaží získat pro svůj budoucí kabinet podporu severoirských unionistů. Konzervativci vidí jednání optimisticky, nicméně představitelé severoirské Demokratické unionistické strany (DUP) zjevně nepospíchají, jak ve čtvrtek podle BBC naznačil místopředseda DUP Nigel Dodds.

O odchodu z EU rozhodli britští voliči v loňském referendu. Dvouletá lhůta pro dokončení rozhovorů o způsobu rozluky vyprší v březnu 2019. Mayová totiž vystoupení své země z unie oficiálně oznámila letos v březnu.

Brusel a Londýn spolu dosud oficiálně hovořily pouze o podmínkách rozdělení. EU chce nejprve jednat o zárukách pro občany EU v Británii, o konečném finančním vypořádání a o budoucích hranicích mezi unijním členem Irskem a Severním Irskem, které je součástí Spojeného království. Na druhé straně Británie chce hned jednat také o budoucích vztazích a o výhodné dohodě o volném obchodu.