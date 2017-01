Filmové premiéry: Matt Damon v Číně i romantika plná hudby

Agnus Dei

Beránek boží. Tak zní název polsko-francouzského dramatu podle skutečných událostí. To se odehrává v prosinci 1945. Stážistka červeného kříže Mathilde (Lou de Laȃge) se dostane na žádost jedné ze sester do ženského konventu a ačkoliv to má zakázané, začne za sestrami chodit pravidelně. Zjistí tam, že sestry byly znásilňované ruskými vojáky, některé jsou těhotné a jiné mají příznaky pohlavních chorob. Může ovšem klášter přijmout odpovědnost a děti zrozené z hříchu? Film Anne Fontaine byl oceněn na filmovém festivalu v Sundance.

Koudelka fotografuje svatou zemi

Koudelkův asistent Gilad Baram ve svém intimním dokumentárním firmu sleduje známého českého fotografa (který se proslavil hlavně díky fotkám ze srpna 1968), jak putuje Izraelem a Palestinou. V oblasti válečných konfliktů spolu hledají prchavé okamžiky vzniku fotografií. Baram natáčel film pět let a ten je tak unikátní výpovědí o práci a postupech Josefa Koudelky.

La La Land

Hudební komedie La La Land spojuje moderně pojatý romantický hollywoodský příběh s muzikálem. Aspirující herečka (Emma Stone) se potká s talentovaným hudebníkem (Ryan Gosling) a vznikne kolotoč lásky a příliš velkých ambicí. Režisér Damien Chazelle má na kontě diváky a kritikou oceňovaný snímek Whiplash a patrně znovu věděl, co dělá - v Americe, kde měl snímek premiéru na konci minulého roku, byl zvolen Americkým filmovým institutem (AFI) jako jeden z deseti nejlepších snímků roku 2016.

Ozzy

Animovaný španělsko-kanadský film Ozzy vypráví příběh bígla, kterému páníčci odjíždí do Japonska. Psa si s sebou vzít nemohou, tak Ozzyho dají do hotelu pro psy jménem Modrá zátoka. Ozzy hned po příjezdu zjistí, že věci rozhodně nejsou takové, jaké se zdály a hotel je zástěrka, pod kterou jeho majitel psy chytá a zavírá. Ozzy musí sebrat všechnu svou chlupatou sílu a spolu se svými přáteli Chesterem, Fronkym a Docem ze zajetí uniknout.

Paterson

Paterson (Adam Driver) žije ve stejnojmeném městečku se svou ženou Laurou (Goldshifteh Farahani). On je řidič autobusu a amaterský básník se zoufale všedním životem. Ona je dynamická žena s životem plným snů a výzev. Jejich láska je však veliká a oba se navzájem podporují. Oceňovaný režisér Jim Jarmush přichází s filmem, který je plný vítezství a proher denního života, poezie a krásy v malých detailech.

Velká čínská zeď

Žoldák William Garin (Matt Damon) přijel se svým přítelem Perem (Pedro Pascal) do Asie získat tajemství střelného prachu. Ani jejich zkušenost v boji je nazachrání před skupinou nazvanou Bezejmený řád, která má za úkol ochraňovat masivní zeď, a oba jsou zajati. Místo očekávané popravy ale na zeď zaútočí příšery. Zkušenosti evropských bojovníků se jistě budou hodit. Výpravný akční fantasy velkofilm režiséra Yimou Zhanga je i v ukázkách pastvou pro oči.