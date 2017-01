Filmové premiéry: poslední útok proti nemrtvým i barevná láska umělců

Viva

Jesus, kadeřník z Havany, má sen stát se velkou hvězdou v travesti clubu. Podaří se mu uspět v konkurzu a když už to vypadá, že se nic nemůže pokazit, tak se po letech objeví jeho otec. Oba mají rozdílné životy a názory na svět. Má vůbec smysl hledat jeden druhého a navázat vztah, který tu v první řadě vůbec nebyl? Převládne touha po normální nad vysněnou kariérou? Snímek Viva byl nominován na Oscara za zahraniční film.

Miluji tě modře

Doktor David Bárta má v životě smůlu - dostane výpověď z práce v Národní galerii, stále se neodstěhoval od své matky, nedaří se mu jeho současný umělecký projekt a stále nemá žádnou přítelkyni. V klenotnictví náhodou natrefí na Terezu, která mu na první pohled učaruje a Bárta uvažuje o změně svého staromládeneckého života. Háčkem je, že ve hře je ještě Terezin přítel Igor, umělec a navíc chorobný žárlivec. Je na doktoru Bártovi, jestli bude schopen Terezu získat. Však láska je přece také umění. Do toho ještě Tereza najednou zmizí...

Psí poslání

„Žádný pes tu není jen tak“. To je motto amerického filmu Psí poslání. Věrný mluvící pes nachází smysl své existence v lidské radosti, ke které jim sám svou přítomností napomáhá. Příběh se odehrává během pěti desetiletí, kdy nás pes neúnavně provede lidským životem svého páníčka. Ačkoliv se pes za tu dobu reinkarnuje do mnoha podob, splynutí duší s člověkem jménem Ethan přetrvává, protože každý pes jde do nebe, ale jen když splní své poslání. Film je na motivy knižního bestselleru Bruce W. Camerona.

Pyroman



Severský thriller jako pořádně přípálené víno. Je rok 1978 a v Norsku začíná být pořádně horko. Dag, syn náčelníka hasičů, se nemůže zařadit do kolektivu, protože je jiný. Svou útěchu nachází v zakládání ohňů, které mu dopřávají duševní klid. Jenže s jídlem roste chuť a drobné požáry brzy Dagovi přestanou stačit. Svou pozornost obrátí k obydleným stavením... Film Pyroman je inspirován románem podle skutečných událostí.

Ray Kroc (Michael Keaton) dostává v roce 1954 malou zakázku na šest mixérů. Ze zvědavosti se rozhodně do Kalifornie objednávku vyřídit sám. Zde se potká s bratry McDonaldovými, kteří provozují malou hamburgrárnu. Ray vycítí příležitost a rozehraje se velký příběh amerického snu. Řetězec McDonald má dnes na 35 tisíc prodejen na celém světě. Inspirativní a mistrně zahraná historie jednoho úspěchu.

Spojenci



Agent Max Vatan (Brad Pitt) se za druhé světové války pouští do riskantní operace - v Casablance hodlá zabít německého velvyslance. Agentka Marianne (Marion Cottilard), Francouzska, která má Vatanovi poskytnout krytí, je ale neodolatelná a oba dva se do sebe zamilují. Po ukončení akce se vrací do Londýna, kde se vezmou. Nadřízení ale Vatana varují, že nic nemusí být tak, jak se zdá. Je zde totiž důvodné podezření, že Marianne je dvojitá agentka a její přítomnost by mohla zvrátit průběh války. Vatan musí vypátrat pravdu o někom, koho bezmezně miluje, a to i za předpokladu, že pravda bude bolet. Jeden den spojenci, druhý den možná už nepřátelé. Film režíroval Robert Zemeckis, který má na kontě Forresta Gumpa nebo snímek Trosečník.

Resident Evil: Poslední kapitola

Přišel čas závěrečného zúčtování! Alice (Milla Jovovich) přežila setkání s mutanty, hordou nemrtvých a po zuby ozbrojenými vojáky. Společnost Umbrella naproti tomu plánuje ze svého střediska Hive (Úl) zničit ty zbytky lidstva, které přežily apokalypsu. Není nutné říkat, že obě strany se tedy příliš nemusí. Alice se pro pomstu nebojí zemřít a zlo se tak pořádně zapotí. Snímek slibuje kvalitní akční podívanou plnou efektních scén. Série Resident Evil je založená na úspěšné videoherní sérii od společnosti Capcom.