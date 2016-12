Forejt jako šéf protokolu Hradu končí. Místa se vzdal z osobních důvodů

Jindřich Forejt (39) Narodil se 26. října 1977 v Karlových Varech.

Studoval na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze a na Mnichovské univerzitě Ludvíka Maxmiliána. Ani jednu školu podle vyjádření univerzit nedokončil , přesto podle některých médií neoprávněně užíval titul JUDr.

podle vyjádření univerzit , přesto podle některých médií V Kanceláři prezidenta republiky byl zaměstnán od roku 2002. Údajně více než půl roku pracoval zdarma jako stážista. Poté jej tehdejšímu protokoláři Miroslavu Sklenářovi doporučil dlouholetý vatikánský diplomat Erwin Josef Ender, kterému Forejt tlumočil z němčiny.

Forejt na Hradě po půl roce dostal poloviční úvazek, v dubnu roku 2004 už měl plný a protokolu začal šéfovat. Ve funkci ředitele odboru protokolu Kanceláře prezidenta republiky působil až doposud.

už měl plný a protokolu začal šéfovat. Podle dostupných informací ovládá němčinu, angličtinu, francouzštinu, ruštinu a učí se italštinu.

S protokolem jako s profesním oborem se měl možnost seznámit při studijním pobytu v Bavorsku. Podle svých slov první protokolární zkušenost získal v Mnichově na protokolu vévody bavorského. ̈

V médiích občas býval kritizován za to, že na rozdíl od ostatních protokolistů se nedrží v pozadí, ale je vždy přímo u politiků. To kritizovali často fotoreportéři, kterým se "dostával do záběrů".

V prosinci 2013, kdy média psala o Forejtově nepravdivých údajích o vzdělání, se Forejta zastal bývalý prezident Václav Klaus. Podle něj to byl "nejlepší protokolista, jakého za sto let tato země měla" a je jedním z nejvzdělanějších lidí, jaké v životě potkal.

a je jedním z nejvzdělanějších lidí, jaké v životě potkal. Podle dřívějších informací měl Forejt po skončení mandátu Klause nastoupit na místo velvyslance ve Vatikánu. Ministr zahraničních věcí Karel Schwarzenberg Forejta nejprve odmítal, nakonec souhlasil a vláda jeho jmenování schválila. Miloš Zeman však po svém zvolení do čela státu uvedl, že Forejt bude ve funkci pokračovat. Loni v dubnu při audienci u papeže Františka ve Vatikánu Zeman Forejta představil jako budoucího velvyslance.