Falešná ambasáda sídlila v ghanské metropoli Accra ve dvoupatrovém domku s růžovou fasádou a střechou z vlnitého plechu. Před domem vlála americká vlajka a uvnitř visel portrét amerického prezidenta Baracka Obamy. Zátah proti falešné diplomatické misi, kterou provozovala mezinárodní zločinecká síť, se uskutečnil již v létě, informace ale byly zveřejněny až nyní.



„(Ambasádu) neprovozovaly Spojené státy, ale osoby z ghanských a tureckých kruhů organizovaného zločinu,“ uvedlo americké ministerstvo zahraničí. To v prohlášení dodalo, že do systému by zapojen i ghanský právník specializující se na přistěhovalecké a kriminální právo.

Konzulát vedli Turci

Jako konzulární úředníci vystupovali Turci, kteří hovořili anglicky a nizozemsky. Vyšetřovatelé, kteří se případem zabývali, při této příležitosti odhalili i falešnou nizozemskou ambasádu.

Falešná ambasáda USA vydávala sice pravá, ale nelegálně získaná americká víza a další identifikační dokumenty včetně rodných listů. Za každý doklad si účtovala 6000 dolarů (152 tisíc korun). Při razii policisté zabavili také řadu pravých i padělaných víz Indie, Jihoafrické republiky či zemí schengenské zóny, jejíž součástí je podstatná část Evropské unie včetně České republiky, ale také neunijní státy jako Švýcarsko, Norsko a Island.