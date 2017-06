Globální kyberútok. Hackeři napadli Rosněft, ukrajinské banky i další světové firmy

„Zdroje v napadených společnostech tvrdí, že počítače nakazil virus, který se chová podobně jako vyděračský virus WannaCry,“ informovala agentura Intefax-Ukrajina. Hackeři prý požadují ekvivalent 300 dolarů v bitcoinech. Podniky se kvůli ochraně odpojují od internetu.



„Národní banka Ukrajiny varovala finanční sektor před hackerským útokem neznámým počítačovým virem. Byl proveden zvenčí na několik ukrajinských bank a podniků ze soukromého i státního sektoru,“ oznámila centrální banka s tím, že posílila bezpečnostní opatření. Ujistila zároveň, že bankovní infrastruktura je před útokem hackerů náležitě chráněna, útoky by tedy měly být odraženy.

Kyjevské letiště uvedlo, že i přes hackerské útoky pokračuje v normálním provozu.

Ruská ropná jednička Rosněfť musela kvůli silnému hackerskému útoku na své servery přejít na rezervní systém řízení, těžbu ropy ale nezastavila. „Hackerský útok mohl způsobit vážné škody, ale díky tomu, že firma přešla k záložnímu systému řízení výrobních procesů se těžba nezastavila,“ uvedl podnikový mluvčí.

Some of our gov agencies, private firms were hit by a virus. No need to panic, we’re putting utmost efforts to tackle the issue  pic.twitter.com/RsDnwZD5Oj