HALÍK: Hlas pro Zemana je opravdu špatný vtip

Pokus představit sebe jako Trumpova miláčka, stavícího mosty mezi Východem a Západem, se ukázal jako další Zemanův trapný megalomanský výmysl: na Západě ho nikdo nebere vážně.

Při každé své zahraniční cestě nás překvapí novou ostudou, kterou dále vrší již nepočitatelnou hromadu, počínající vrávoráním nad korunovačními klenoty a oplzlými výroky v rádiu, od něhož musí rodiče preventivně odtahovat děti, kdykoliv se ujme slova hlava státu.

Tentokrát ovšem překonal všechno očekávání svým výrokem vůči Putinovi, že „novináře je třeba likvidovat“. Dokonce sám kremelský diktátor musel ta slova zmírňovat, že je třeba je jen „redukovat“. Sotva to dořekl, mluvčí Ovčáček prohlásil předem za zlomyslné hlupáky všechny, kdo zase určitě nepochopí, jak povedený vtip to byl.

Vtip, jako každý výrok, je třeba chápat v kontextu. Inženýr Zeman řekl ten vtip v zemi, kde jsou opoziční novináři opravdu likvidováni – vzpomeňme na zavraždění Anny Poltikovské a mnoha a mnoha dalších.

Je to projev vrcholné arogance, nebo příznak totální ztráty soudnosti? Zemanovu vtipnost je možné připodobnit k státníkovi demokratické země, který by za Třetí říše přijel do Berlína a k Vůdci frivolně prohodil, že Židé se mají likvidovat.

Jeho mluvčí by vzápětí upřesnil, že šlo přece jen o neškodný vtip. Nechal by snad nějaký národ takového vtipálka v čele státu vládnout dál? Je opravdu možné, že se u nás ještě najdou lidé, kteří stále Zemanovi a jeho vtipům tleskají a ani teď se jim neotevřely oči? Můžeme hlas pro takového politika chápat jinak než jako opravdu špatný vtip?

Tentokrát bych parafrázoval spíš zmírňující reakci Zemanova kremelského přítele: Takové politiky jistě nemáme likvidovat, avšak je životně nutné jejich počet na klíčových postech redukovat.