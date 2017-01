‚Holky jsou na světě, aby byly maminky.’ Je nehorázné, že aktivistky volají po cenzuře, brání se Žáček

Báseň Maminka od Jiřího Žáčka „K čemu jsou holky na světě?

Aby z nich byly maminky,

aby se pěkně usmály

na toho, kdo je malinký.

Aby nás měl kdo pohladit

a povědět nám pohádku.

Proto jsou tady maminky,

aby náš svět byl v pořádku.“



Žáčkova báseň, která je součástí čítanek pro žáky prvního stupně základních škol od roku 2015, způsobila na sociálních sítích poprask poté, co si ji všiml filmový režisér Vít Klusák. Na svém facebookovém profilu ji sdílel se slovy „K čemu jsou kluci na světě? Aby psali takovýhle debility.“ Tímto příspěvkem spustil lavinu komentářů týkajících se genderové vyváženosti.

Mnozí se Žáčkovou říkankou cítili pohoršeni, neboť ženy podle nich automaticky staví do pozice, kdy jejich primárním životním úkolem je stát se matkou a postarat se o děti. Spisovatel však toto tvrzení odmítá, básní chtěl vyjádřit pouze to, že dítě by mělo mít milující matku.

„Ani papež není neomylný“

„Nikde nežádám, aby se matky vzdaly profesních kariér ani osobního života, jak mi podsouvají genderové bojovnice. Žasnu, jak je možné číst jednoduchou básničku s takovou ideologickou předpojatostí!“ sdělil serveru Lidovky.cz Žáček.

„Co však považuji za nehorázné, že genderové aktivistky ve svatém zanícení skutečnou diskusi o genderové problematice odmítají a místo toho volají po cenzuře. Jsou neomylné v době, kdy už není neomylný ani papež?“ ptá se.

Skutečnost se, že se někdo zabývá genderovými stereotypy v době, kdy svět ohrožují skutečné problémy jako například válka na Blízkém Východě, migrantská krize nebo klimatické změny, považuje spisovatel za malichernou.