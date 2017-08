Hra o problémy. Dlouhá zima přišla a s ní i Ed Sheeran, teleporty a nesmysly

V neděli završila televize HBO sedmou sérii populárního seriálu Hra o trůny. Za velkolepou prezentací a důstojným pokračováním se ale skrývaly některé neduhy a výtky diváků. Shrňme si pět věcí, díky kterým byl tento rok pro Hru o trůny dost možná tím nejproblémovějším. Článek obsahuje vyzrazení částí děje sedmé série.

Když to zpěvák nezachrání

Zrzavý zpěvák Ed Sheeran je nepochybně velké jméno a ty, jak je známo, prodávají. Vsadila na to i režisérka Sharon Maguireová ve svém filmu Dítě Bridget Johnsonové. Jenže Sheeran není herec. Ve Hře o trůny zazpívá písničku a následně si odkroutí jednu větu, když mu skladbu Arya pochválí. Fanoušci i kritici se shodují na tom, že jeho vystoupení v seriálu bylo účelové a ve svých důsledcích naprosto zbytečné. Šlo tak o scénu, která působila jako vytržená z kontextu v seriálu, který tuto sezónu nehodlal brzdit a dějově šel stále kupředu.

Kdo koho vodí za nos?

Dějová linka v Zimohradě vyvrcholila odhalením Petyra „Malíčka“ Baelishe a jeho následnou chladnokrevnou popravou. Ukázalo se, že těmi pravými rivaly nejsou Arya a Sansa, jak scenáristi přinutili diváky si myslet. Pro někoho působivá ukázka plánování, pro mnohé zářný případ nelogičnosti děje nové série. Nic z toho totiž, podle některých fanoušků, nedávalo smysl. Celé to plánování bylo údajně proto, aby mohli sourozenci Starkové Baelishe popravit přímo před zraky pánů ze Severu a Údolí a nenarušit tím mocenskou rovnováhu.

Proč ale? Jediné, co se v památné scéně posledního dílu stalo, je to, že Baelishe sourozenci obvinili bez přednesení jediného konkrétního důkazu. Padala pouze slova. Většinu z nich navíc mohl znát jen Baelish a Bran. Nakolik je ale pravděpodobné, že by pánové z Údolí zavrhli na základě slov svého lenního pána? Notabene na základě slov vyslovených mladým chlapcem, kterého mnozí z nich viděli určitě poprvé v životě? Nejen, že to nedávalo smysl, ale podle mnohých díky tomu byly dějové linky Arye a Sansy promrhané na něco, co se mohlo vyřešit v jedné z prvních epizod nějak jinak.



Jak nenapsat postavu, která ví všechno

Další problém se týká celé postavy Brandona Starka, Tříoké vrány. Bran může vidět vše, co se kdy stalo, i vše, co se právě děje. Používání jeho schopností ale nedává smysl. Při jeho prvním setkání se Sansou jí mohl říct takových věcí. Místo toho sestře řekl, že jí to slušelo ten večer, kdy ji Ramsay Bolton brutálně znásilnil.

Chyboval i v případě Johna, o kterém si mylně myslel, že jde o Targaryenského bastarda. Situaci musel zachránit až Sam, který z hlediska scénáře opustil Citadelu dost možná jen kvůli tomu. Ohlasy se shodují na tom, že to celé působí uměle a naroubovaně. Vševěd, který neví vše.

Teleporty jako ze Star Treku

Snad největší výtka sedmé sérii Hry o trůny směřovala na nelogické přemisťování postav. Jak je možné, že Jon Sníh se během sedmi dílů sedmé série stačil ze severu dostat až na Dračí kámen na jihu a zase zpátky, když armáda nemrtvých ušla takový nepatrný kousek? Jak se mohlo stát, že skupinka hrdinů za Zdí zůstane na jednu noc uvězněná na zamrzlém jezeře a za tu dobu stačí Gendry doběhnout do pevnosti, poslaná vrána doletí k Daenerys až na jih a ta stihne přiletět na dracích? Hrdinové musí mít teleporty, na tom se lidé na sociálních sítích shodují.

Mapa popisující posuny během jedné série. Zelená čára jsou přesuny Jona Sněha v sedmé sérii, červená je pochod nemrtvých za stejnou dobu.

...a kde je Duch?

Velkou otázkou, která diváky trápila, je absence Ducha, věrného Jonova zlovlka. Ten se v celé sérii neobjevil ani jednou. Podle dějové návaznosti ale má být stále s Jonem. Brian Cogman, producent Hry o trůny, na svém profilu na sociální síti Twitter napsal, že v druhé epizodě měla být scéna mezi Jonem a Duchem, ale byla vystřižená. Mohl se v ní Jon se svým vlkem loučit, než odjel na Dračí kámen? Bez této důležité části děje to nedává smysl.