Hrad přiznal, že měl pouze ústní informace v kauze miliardové zakázky v Kyrgyzstánu

BIŠKEK/PRAHA Hrad nemá žádné podklady, které by dokazovaly kontakt mezi hradními úředníky a firmou Liglass Trading CZ, která se uchází o obří zakázku na v Kyrgystánu, informoval server iROHLAS.cz. Hradní kancléř Vratislav Mynář se přimluvil za té doby neznámou firmu u svého kyrgyzské protějšku Sapara Isakova. Na základě tohoto doporučení se ještě před několika týdny zdálo, že firma zakázku získá.

Mynář se měl za Liglass Trading CZ přimluvit poté, co údajně obdržel dopis od majitele firmy Michaela Smelíka, ve kterém měl žádat o podporu v kyrgyzském vládním tendru za zhruba 16 miliard korun na výstavbu vodních zdrojů. Mynář pro server Neovlivní uvedl, že disponoval údaji o firmě od ministerstva průmyslu a obchodu. Resort tuto informaci záhy popřel a chybějící dokumentaci Hrad posléze potvrdil v odpovědi na žádost studenta Josefa Vacka.

O dokumenty ministerstva průmyslu a obchodu se také opíral prezident Miloš Zeman v rozhovoru pro Radiožurnál, když obhajoval lobbování u kyrgyzského prezidenta Almazbeka Atambajeva. „Při všech těchto setkáních lobbuji za české firmy, tak si vždy vyžádám podklady z ministerstva průmyslu a obchodu, které firmy mají v té dané zemi, v daném případě v Kyrgyzstánu, nějaké ambice, zda je mohou doporučit jako firmy důvěryhodné,“ uvedl prezident s tím, že firmu byla na seznamu, který dostal od ministerstva.

Václav Pelikán, šéf legislativního odboru Hradu, popřel, že by firma byla na soupisu, o kterém prezident hovořil. „Pokud jde o seznam firem, o němž, jak odvolatelka uvedla, hovořil pan prezident, jde o pouhý seznam firem, které tvořily tzv. podnikatelský doprovod prezidenta republiky při jeho návštěvě Republiky Kyrgyzstánu, a společnost Liglass Trading CZ v tomto seznamu není,“ popsal. Hradní mluvčí Jiří Ovčáček se proti tomu bránil tím, že prezident může vycházet z materiálů a informací určených výhradně jemu, tudíž prezidentem zmíněný seznam mohl obsahovat informace, které legislativní odbor neměl k dispozici.

Pelikán také pro iROZHLAS.cz uvedl, že prezidentská kancelář disponovala pouze „ústními informacemi“ a že neobdržela žádný dopis od Smelíka. Smelík i Mynář se přitom už dříve nechali slyšet, že se spolu nikdy nesetkali ani nemluvili. Hrad tedy nemá žádné podklady, kterými by mohl podložit doporučující dopis Mynáře kyrgyzské straně.

Informace předaná ústně není nic zvláštního, tvrdí Ovčáček



„Žádný rozpor neexistuje. Je zcela přípustnou a zcela standardní formou, pokud je informace podána ústně. To je běžná záležitost, která je využívána v celém politickém provozu i provozu úřadu. Pokud pan kancléř obdržel tuto informaci ústní formou, není důvodu se nad tím pozastavovat,“ obhajoval Ovčáček. Samotný Mynář uvedl, že se k situaci vyjádří poté, co se vrátí z dovolené.



Mluvčí Ovčáček má pravdu, že podání orgánu veřejné moci (zde KPR) lze podat i ústně. V tom případě se o tom ale činí písemný záznam. — Jan Outlý (@JanOutly) August 24, 2017

„Vzhledem k permanentní dezinterpretaci mých vyjádření již neposkytuji odpovědi novinářům,“ uvedl Michael Smelík k žádosti redakce iROZHLAS.cz o poskytnutí doplňujících informací k chybějící dokumentaci.

O lukrativní zakázce na projekt vodních kaskád na řece Naryn by se mělo definitivně rozhodnout do dvou týdnů. Do té doby mě česká firma vyplatit z projektu původního investora RusHydro. Ruské státní firmě musí Liglass Trading CZ zaplatit 37 milionů dolarů (skoro 827 milionů korun). Pokud tak neučiní, kyrgyzský prezident Atambajev si najde jiného investora.