Hrad vychovává nového Forejta. Může jím být dosud nenápadný Kruliš

Loni v květnu se hlava státu ukázala na oslavě narozenin své podporovatelky z předvolební kampaně – herečky Jiřiny Bohdalové. Zemanovi tehdy přinesli řízek a brambory a šéf hradního protokolu Jindřich Forejt neváhal ani minutu, přiskočil ke stolu a nakrájel svému nadřízenému obalované vepřové pěkně na nudličky.

„Nejlepší protokolista za 100 let“ (dle bývalého prezidenta Václava Klause) totiž vykonával svou práci pro Zemana hodně nad rámec běžného pracovního vztahu. Takřka ignoroval svůj osobní život, aby mohl být nejvyššímu ústavnímu činiteli stále po ruce. Po večerech s ním sledoval televizi a debatoval o historii nebo politice.

Prezident stál na oplátku vždy při něm, neváhal ho podržet v případech, kdy se Forejt dopustil nějakého přešlapu. Ať již šlo o rozezlení několika zahraničních ambasád ceremoniářovým velkopanským chováním, vyvěšení vlajky OSN namísto zástavy NATO, nebo o spory s dalšími významnými členy hradní družiny. Z Hradčan znělo jediné: Zeman má svého „Jindříška“ rád.

Hledání nástupce

Forejt na Hradě ke konci roku skončil. Oficiálně kvůli zdraví, na vině je ale kompromitující videozáznam, který zakoupilo několik médií. Exprezident Klaus uvažuje o tom, že by ho mohl zaměstnat ve svém institutu na Hanspaulce. „Zamyslíme se nad tím,“ řekl ve vysílání Rádia Impuls.

Otázka je, jak bude fungovat protokol bez svého dlouholetého šéfa. Jeho místo čerstvě zastává Miroslav Sklenář, který se do podobné pozice na Hrad poněkolikáté vrátil. Sám ale tvrdí, že jeho účinkování v prezidentském sídle se bude počítat na měsíce, nikoli na roky. Nejistotu, která kolem prestižního postu panuje, připouští i Zemanův mluvčí Jiří Ovčáček. „V tuto chvíli mohu pouze sdělit, že pro nejbližší měsíce se počítá s angažmá pana Sklenáře,“ odpověděl na dotaz LN.

Prezident Miloš Zeman v Karviné na setkání s občany na Mysarykově náměstí, nechybí Jindřich Forejt (říjen 2013).

Zeman přitom bude ve funkci ještě 14 měsíců. A může se stát, že svůj mandát v příští přímé volbě obhájí. Kdo je tedy možným příštím vrchním ceremoniářem? Nabízí se muž, který na protokolu pracuje už od roku 2014, po většinu času se ale drží mimo pozornost médií. Je jím Vladimír Kruliš, někdejší místopředseda Strany práv občanů, jejímž čestným předsedou je Miloš Zeman.

Bývalého přítele své dcery Kateřiny prezident považuje za slušného člověka a i přes poměrně velký věkový odstup si oba muži tykají. „Velice si toho vážím, protože (Zeman) to nenabízí na potkání,“ řekl před časem Kruliš. Přechod od formálního k důvěrnému oslovování mu Zeman navrhl v létě 2011, údajně poté, co mu mladý politik během návštěvy Vysočiny nafoukl jeho legendární žlutý člun Challenger.

Úspěšná kampaň

Z komplimentů, které si čas od času vyměňují, je zřejmé, že mezi nimi panuje podobně vřelá náklonnost, jakou prezident dával najevo Forejtovi. Lídr zlínské kandidátky Strany práv občanů z nedávných voleb je tak určitě jedním z favoritů na budoucí povýšení. „Očekávám, že mají scénář, že Sklenář bude zaučovat Kruliše,“ napovídá znalec hradního prostředí.

Do schopností pečlivého exředitele protokolu ale Krulišovi ještě kus chybí. Byl to on, kdo měl na starost předtáčení prezidentova vánočního poselství. Na zámku v Lánech však neuhlídal „ústrojní kázeň“ hlavy státu, a Zeman se tak na obrazovkách několika televizních stanic objevil se sakem nakřivo.

Pro Kruliše hovoří úspěšná cesta, kterou jako člen strany Zemanovců ušel. Byl volebním manažerem během kampaně, jež vynesla současnou hlavu státu na Hrad. Předtím byl vidět, když objížděl republiku s peticí požadující zavedení přímé volby prezidenta. Teď má na starost Zemanovy výjezdy do regionů. Spanilé jízdy jsou možností, jak oslovit velký počet potenciálních voličů. As tím, jak se blíží sněmovní a prezidentské volby, jejich (a s nimi i Krulišův) význam ještě nabobtná.