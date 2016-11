VIDEO: Hvězdy světového filmu v kalendáři Pirelli 2017 Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

NEW YORK/LONDÝN/BERLÍN Slavné herečky jako Uma Thurman, Nicol Kidman, Kate Winslet nebo Penelope Cruz se nechaly vyfotit do kalendáře Pirelli 2017. Fotografie byly pořízeny v Londýně, Berlíně, Los Angeles, Le Touquet a v New Yorku.