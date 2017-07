Iniciativa podala oznámení na Babiše pro podněcování nenávisti. Kvůli EET

„Pan Babiš očerňuje malé podnikatele záměrně, aby ospravedlnil to, že je neustále šikanuje nejrůznějšími byrokratickými nástroji. Likviduje tak konkurenci a ještě to využívá ve svůj politický prospěch. Nemíníme se dále nechat urážet a nadávat do zlodějů,“ uvedl Buzek.



Iniciativa Radostné Česko bez EET žalobu na Babiše podala už letos v květnu. Cílem této žaloby je podle iniciativy prokázat, že ministr v řadě tvrzení o EET mystifikoval veřejnost.

Podle ministerstva financí a Babiše EET přispívá k narovnání podnikatelského prostředí. Pravicová opozice EET dlouhodobě kritizuje a tvrdí, že likviduje mnoho drobných živnostníků.

Do EET je zapojeno zhruba 151 tisíc podnikatelů. EET začala loni 1. prosince pro restaurace a ubytování a od začátku letošního března pro podnikatele ve velkoobchodu a maloobchodu. Třetí fáze začne 1. března 2018. Bude se týkat stánkového prodeje občerstvení bez zázemí pro hosty ve formě stolů a židlí, stejně jako prodeje na farmářských trzích nebo služeb účetních, advokátů a lékařů. Od června 2018 se do systému zapojí také vybraní řemeslníci či další služby.

Iniciativa Radostné Česko bez EET uvádí, že má 40 000 členů, zejména podnikatelů.