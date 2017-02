Inteligentní, ale frustrovaný, řekli znalci o Čechovi, který chtěl bojovat za IS

Muž ze Spáleného Poříčí na Plzeňsku čelí obžalobě z přípravy teroristického útoku. Hrozí mu 12 až 20 let, případně výjimečný trest, který zahrnuje i doživotní vězení. Soudce ale nevyloučil zpřísnění kvalifikace na přípravu zločinu teroru, kde hrozí rovněž až doživotní vězení, avšak nejnižší sazba začíná na 15 letech.



Znalci z oboru psychologie a psychiatrie řekli, že Silovský netrpí duševní chorobou, má ale schizoidní poruchu osobnosti a snížené ovládací schopnosti. I když má nadprůměrný intelekt, má svůj vnitřní svět, není dostatečně schopen komunikovat s okolím. Jeho osobnost má disharmonický vývoj, projevuje se chladem, nesdílností, vztahovými problémy. „Takoví lidé jsou okolím často považováni za podivíny, velmi často se prezentují bizarním chováním, často se zabývají fantaziemi, bývají odtrženi od světa,“ uvedli znalci. Navrhli ochranné ambulantní psychiatrické léčení.

V islámu, který dává návod, jak žít a co dělat, mohl podle znalců frustrovaný, submisivní a dříve šikanovaný Silovský najít smysl a cíl, možnost vyventilování frustrace vůči okolí i zvýšení sebevědomí. Považují ale za málo pravděpodobné, že by v řadách IS dokázal zabíjet. Soud promítal i videa, která si Silovský stáhl. Jsou na nich výbuchy, střelba a boje v Sýrii, záběry zajatců, poprav, mrtvých syrských vládních vojáků, výcviku vojáků IS a jeho bojovníků v kuklách. Jsou tam i záběry po teroristických útocích v Evropě a džihádisté s hlavou zabitých zajatců. Obžalovaný ale řekl, že viděl jen jedno video, kde chtěl poznat, jak vypadá výcvik a co ho čeká. Další videa neviděl, jen si je stáhl do mobilu a odložil jejich prohlížení, jedno video si stáhl jen kvůli hudbě, tvrdil obžalovaný. Znalec z oboru kybernetiky označil Silovského za poučeného uživatele internetu. Používal programy pro anonymizaci IP adresy počítače při přístupu k internetu. Měl v počítači speciální prohlížeč Tor Browser, který slouží k připojení k takzvanému dark netu - běžnému uživateli nedostupné skryté oblasti internetu, kde nelze zpětně vysledovat servery, uživatele ani jím prohlížené soubory, stránky a podobně.