Irák slaví vítězství. Mosul je osvobozený od Islámského státu

Základní údaje o severoiráckém městě Mosul. - Mosul, který leží asi 400 kilometrů severně od Bagdádu, byl s více než dvěma miliony obyvatel před válkou druhým největším iráckým městem po Bagdádu. V jeho okolí jsou bohatá naleziště ropy. - V tomto správním středisku provincie Ninive žijí převážně sunnité, region je ale tradičně kurdský. Ve městě dříve žily také menšiny Turkmenů, šíitů či křesťanů. - Někdejší bašta bývalé vládní strany Baas exprezidenta Saddáma Husajna se stala centrem násilností po americké invazi v roce 2003. V dubnu téhož roku město dobyly kurdské jednotky s pomocí amerických sil, později se tam usídlila teroristická síť Al-Káida. - Radikálové z IS obsadili Mosul bez boje 10. června 2014. Právě tam pak 29. června 2014 vyhlásili radikálové chalífát (vládu hlavy muslimské obce) pod názvem Islámský stát (IS). - Za tři roky vlády IS ve městě byla zničena řada významných památek. Islamisté například vyhodili do vzduchu slavnou mešitu proroka Jonáše, svatyni Šét, což je v Bibli třetí syn Adama a Evy, nebo mešitu proroka Jiřího. V únoru 2015 také džihádisté zničili (a natočili to na video) slavné mosulské muzeum, kde byly památky z asyrského a helénského období, ale také třeba mosulskou knihovnu. Loni v lednu pak zničili i nejstarší křesťanský klášter v Iráku, klášter svatého Eliáše ze 6. století, a letos v červnu vyhodili do povětří slavnou mešitu an-Núrí s nakloněným minaretem z 12. století, z níž v roce 2014 lídr IS abú Bakr Bagdádí vyhlásil chalífát na dobytých územích v Iráku a Sýrii. - Během loňského léta podnikla mezinárodní koalice několik náletů do okolí města, ofenzivu pak zahájila irácká armáda loni 17. října. Letos v lednu dostala pod kontrolu jeho východní část a od února bojuje o jeho západní, více zalidněnou část. Předseda irácké vlády Hajdar Abádí koncem června prohlásil, že samozvaný Islámský stát (IS) v Iráku skončil. Od začátku ofenzivy z Mosulu uprchlo na 900.000 lidí, tisíce lidí zemřely a město bylo značně zdevastováno. - Mosul leží z největší části na pravém břehu Tigridu v nadmořské výšce 2200 metrů. Město ležící nedaleko hradeb antického města Ninive má strategický význam: kromě nalezišť ropy právě přes Mosul procházela veškerá doprava do Turecka, ale také část obchodu do Sýrie. - Město bylo v osmém a sedmém století před Kristem centrem obrovské asyrské říše s městy Ninive, Nimrud a Chorsábád. Pak ale nastal úpadek. Rozkvět začal až po dobytí města Araby v roce 614 našeho letopočtu. Koncem 11. století se Mosul stal metropolí seldžucké říše, v roce 1262 jej ale vyplenili Mongolové a město se pak stalo součástí perské a posléze osmanské říše. - V listopadu 1918 se Mosulu zmocnili Britové, kteří si tím zajistili vládu nad celým Irákem. V roce 1925 bylo definitivně připojeno k Iráku. - Mosul je významným zemědělským střediskem zejména s textilním průmyslem. Podle názvu města se ostatně jmenuje i jemná bavlněná tkanina mušelín. - Ve městě byla řada starobylých památek, například mešit a četných mauzoleí. Pro Mosul byl nejcharakterističtější nakloněný minaret (úhel naklonění je větší než u známé šikmé věže v italské Pise), který je 50 metrů vysoký. - Mosul byl vážně poškozen již během irácko-íránské války (1980-1988), především za takzvané války měst v polovině 80. let.