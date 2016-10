Irák zahájil vládní ofenzivu na město Mosul. Chce jej získat z rukou islamistů

Informace o Mosulu Mosul, který leží asi 400 kilometrů severně od Bagdádu, je s více než dvěma miliony obyvatel druhým největším iráckým městem po Bagdádu a v jeho okolí jsou bohatá ropná naleziště.



V tomto správním středisku provincie Ninive žijí převážně sunnité, region je ale tradičně kurdský, ve městě ale tradičně žily i menšiny Turkmenů, šíitů či křesťanů.



Někdejší bašta bývalé vládní strany Baas exprezidenta Saddáma Husajna se stala centrem násilností po americké invazi v roce 2003. V dubnu toho roku město dobyly kurdské jednotky s pomocí amerických sil, později se zde usídlila teroristická síť Al-Káida.



Radikálové z IS obsadili Mosul bez boje 10. června 2014. Právě zde pak 29. června 2014 vyhlásili radikálové chalífát (vládu hlavy muslimské obce) pod názvem Islámský stát (IS).



Za více než dva roky vlády IS ve městě byla zničena řada významných památek. Islamisté například vyhodili do vzduchu slavnou mešitu proroka Jonáše, svatyni Šét, což je v Bibli třetí syn Adama a Evy, či mešitu proroka Jiřího. V únoru 2015 také džihádisté zničili (a natočili to na video) slavné mosulské muzeum, kde byly památky z asyrské a helénského období, ale také třeba mosulskou knihovnu. Letos v lednu pak zničili třeba nejstarší křesťanský klášter v Iráku, klášter svatého Eliáše ze 6. století.



Během letošního léta podnikla mezinárodní koalice několik náletů do okolí města.