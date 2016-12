IS už nemá v Palmýře moc co zničit. I Rusové tam způsobili škodu, říká český archeolog

Lidovky.cz: Může znovuobsazení Palmýry Islámským státem znamenat další škodu stavebním památkám?

Osobně bych se neplašil. Fáze, kdy něco ničili, byla krátká. Dělo se to v srpnu až říjnu 2015 a pak se v dalším půlroce nic takového nedělo. Chtěli tím něco vyjádřit, ne jen prvoplánově ničit, na to by neplýtvali materiálem. Riziko dalšího ničení tam je, ale není to to první, co je bude zajímat. Větší problém bylo zaminování oblasti před tím.

KDO JE LADISLAV STANČO Odborný asistent Ústavu pro klasickou archeologii při Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, kde v roce 2005 získal i doktorský titul. Ve svém bádání se primárně zaměřuje na oblast Střední Asie, většina jeho terénních výzkumů posledních let se týkala jižního Uzbekistánu. Vyzná se ale například i v problematice helénistického Řecka či helénizovaného Blízkého Východu, kde právě v roce 2002 sbíral zkušenosti účastí v Polskem vedené expedici v syrské Palmýře a dodnes je předmětem jeho osobního zájmu.

Lidovky.cz: Nemůže se stát, že když to teď znovu obsadili, budou chtít napáchat co nejvíce „zla“, než padnou úplně?

Ty památky to odnést samozřejmě mohou. Nebezpečí ale není tak dramatické. Navíc část exponátů, která zbývala v místním muzeu, byla odvezena pryč. Zbývalo by jim tak shodit kolonádu, která je vlastně už jednou rekonstruovaná. V tomto stavu nebyla celé věky. Mohli by ještě zničit zbytky hrobek, ale nečekal bych u nich nějakou důslednost. Šok mezinárodnímu společenství už se jim jednou způsobit povedlo a to byl jejich cíl.

Lidovky.cz: Proč se islamisté snažili památky ničit, mělo to i nějaký náboženský význam?

Vnímám dvojí význam. Zpráva Západu, že tohle všechno můžeme udělat. Dovnitř to ale může mít náboženský smysl, že to jsou chrámy a idoly, které nejsou muslimské. Hlavně to pak můžou prezentovat rekrutům jako správnou činnost.

Lidovky.cz: Když Rusové obsadili Palmýru, objevily se zprávy o tom, že si chtěli postavit základnu v části chráněné zóny.

Mám stejné informace, že tam ten tábor je, ačkoliv jsem přímo fotografie neviděl. Pokud si jej tedy skutečně postavili mezi moderním městem a planinou na okraji chráněné zóny, která ještě nebyla archeologicky prozkoumaná, muselo to dost zasáhnout do případného stavu památek. Už před tím se na něm podepsalo, když syrské jednotky buldozerem budovaly nové cesty a opevněné body. Celý ruský tábor to tam musel poškodit velmi zásadně.

Lidovky.cz: Dá se tedy říct, že Rusové udělali podobnou škodu jako islamisté?

Navázali na ničení, ale svým způsobem. Vadí mi víc ruský přístup, kdy to celé prezentují tak, že oni zachránili Palmýru. Přitom nekonzultovali nikoho z těch, kteří tam pracovali v minulosti, Poláky, Němce, Rakušany a další týmy. Dokonce ani nevěděli, že tam nějaká skupina Poláků už byla. Nemají kontakt se Západem a nevědí o snahách ostatních. Třeba jedna ruská archeoložka, která v Palmýře byla, mi řekla, že jsou v šoku, že neoceňujeme jejich práci. Pro ně je navíc zásadní sebeprezentace, jako když tam udělali koncert v amfiteátru, kde rok před tím IS popravoval vězně.

Lidovky.cz: Vy sám jste se zúčastnil výzkumu v Palmýře kdy?

Byl jsem tam s polskou expedicí téměř před 15 lety. Oni tam jezdí už 40 let. Je to jejich výkladní skříň a jsou na to náležitě pyšní.

Lidovky.cz: Říkal jste, že část exponátů z palmýrského muzea se odvezla. Kdo se tedy o exponáty postaral? Kdo si je odvezl?

Ještě před prvním dobytím se Syřané snažili věci odvézt do Damašku. Od osvobození tam pak byly dvě skupiny, právě zmínění Poláci a ruští archeologové. Jejich plánem bylo dát dohromady rozbité exponáty. Opravit plastiku rozsekanou na kusy je mnohem těžší než opravit stavbu.

Lidovky.cz: O tom, že některé stavby budou opraveny, se už hovořilo. Jak složitá taková práce je?

Není to až tak složité. První plány, že do pěti let se to bude dát opravit nebyly úplně vedle. Některé stavby se opravdu dají opravit tak rychle. Jsou to stavby z kamene, často na sucho kladeného, takže když vybuchly, rozletěly se do okolí. Mohly se potlouct, ale většina zůstala v použitelném stavu. Takže jde o poskládání stavebnice podle předchozí dokumentace. Otázkou pak je, jestli je to správně, někteří badatelé říkají, že by se to nemělo obnovovat.