Měsíc od zahájení útoku na Mosul: IS počítá mrtvé ve stovkách, na oslavy je ale brzy

„ISIS utrpěl vážné škody, od začátku ofenzivy bylo zabito už 1100 jeho bojovníků,“ citoval tento týden kurdský server Rudaw generálporučíka Adnana Asadího. Další zdroje mluví až o 1300 mrtvých islamistech. Iráčtí vojáci spolu s kurdskými pešmergy také podle jeho slov dobyli už deset předměstí města, kde se setkávali s tuhým odporem ze strany džihádistů. Mluvčí iráckého ministerstva vnitra pak uvedl, že osvobozena byla už třetina východní části Mosulu. Ten rozděluje na dvě části řeka Tigris, staré město, které je rozlohou o něco menší, leží v západní části.



Civilisté prchají

Dalším výsledkem ofenzivy je exodus civilistů – podle údajů OSN z města zatím odešlo na 54 tisíc lidí, což je méně, než se předpokládalo. Neziskové organizace pomáhající v Iráku uvádějí, že třetinu z uprchlíků tvoří děti. Islamisté vyhrožují civilistům smrtí v případě útěku a v mnoha případech už své sliby splnili – v minulém týdnu světová organizace informovala o zabití čtyřiceti lidí, jejichž těla bojovníci IS pověsili pro výstrahu na sloupy elektrického vedení v centru města. Vojáci také při postupu směrem k Mosulu objevili masový hrob, v němž bylo nejméně sto obětí islamistického teroru.



„Všichni věděli, že to bude obtížná bitva, protože vedení IS požádalo své bojovníky, aby bojovali až do smrti, a také kvůli strategii používání lidských štítů. V tuto chvíli se zdá, že irácké síly postupují víceméně podle plánu,“ říká izraelský analytik Ely Karmon z Mezinárodního protiteroristického centra v Hercliji. Dobytí města podle něj potrvá dva až pět měsíců.

Islámský stát sází při obraně především na nastražené výbušniny, útoky sebevražedných atentátníků a vysílání aut naplněných trhavinami. K dispozici má ale i tanky a obrněné vozy, které za sebou v létě 2014 nechala irácká armáda. Jeden z iráckých velitelů agentuře Reuters prozradil i další taktiku: pro zmatení koaličních náletů používají islamisté dřevěné makety tanků, a dokonce i figuríny s nalepenými plnovousy. „Není to tak matoucí jako jiné věci, které jsme tu viděli,“ řekl podplukovník Abbás Azají s poukazem na zapálené ropné vrty.

I přes poslední ztráty území a defenzivu v Mosulu ale Islámský stát tento týden dokázal, že je stále schopen úderů i v oblastech ovládaných iráckou vládou. Desítky lidí zahynuly při teroristických útocích hned na několika místech – v Bagdádu, Fallúdže i Karbalá.

Podle analytika Karmona použil už IS všechny zbraně, které má k dispozici. S jednou výjimkou: „Poslední zbraní může být masivní chemický útok. Otázkou ale je, zda mají dostatečné množství chloru, hořčičného plynu nebo sarinu. Američané mají dost dobré zpravodajské informace a dávají těmto cílům přednost při leteckých útocích.“

Tuhý odpor

O silném odporu bojovníků IS svědčí i zpráva deníku The Guardian, který informoval o žádosti irácké vlády o termobarické zbraně. Střely, které vytvářejí ničivou tlakovou vlnu, také v okolí výbuchu vysávají většinu kyslíku, a jsou proto účinnou zbraní v boji proti nepříteli v tunelech. Právě ty islamisté v Mosulu vykopávají a používají k útokům.



Krátce po zahájení ofenzivy se v říjnu objevily zprávy o tom, že vůdci IS už z města uprchli do syrské Rakky, kurdské zdroje ale tvrdí, že samozvaný chalífa abú Bakr Bagdádí je stále v Mosulu. O to větší odpor jeho stoupenců se dá očekávat při bojích o centrum města. Klidné útočiště ale ostatně nenalezne Bagdádí a jeho věrní ani ve výše zmíněné Rakce– šestého listopadu zahájily arabsko-kurdské síly ofenzivu i proti tomuto městu.



Mosul má přitom pro Islámský stát klíčový význam. Právě toto irácké – dříve dvoumilionové – město bylo největším sídlem, kterého se kdy bojovníci IS zmocnili. Když během letošního roku irácká armáda vyhnala džihádisty z řady ropných polí, příjmy samozvaného chalífátu se výrazně ztenčily a případná ztráta obchodního centra severního Iráku by byla pro hospodaření IS smrtící. A se smrtí Bagdádího padne i morálka džihádistů, věří koalice.