„Navrhnu, abych se stala velvyslankyní v České republice,“ citoval Ivanu Trumpovou New York Post. „Z té země pocházím a každý mě tam zná. Jsem docela známá po celém světě, nejenom v Americe,“ dodala v pátek.

Trumpová rovněž v rozhovoru zmínila, že Donald Trump bude bydlet v Bílém domě, ale svého bytu v Trump Tower se i přes námitky tajných služeb nevzdá. Newyorkský byt v Trump Tower je podle Trumpové mnohem lepší než obytné prostory Bílého domu.

Sedmašedesátiletá Trumpová se v roce 1977 stala první ženou budoucího amerického prezidenta. Sňatek skončil rozvodem v roce 1991. S Donaldem Trumpem má tři děti: Donalda Johna juniora, Ivanku a Erica.

Ivana Trumpová, rozená Zelníčková, je v současnosti podnikatelka, dříve se ale živila i jako modelka a závodní lyžařka. Narodila se ve Zlíně, v současnosti žije v New Yorku a umí mluvit pěti jazyky.

Záměr Trumpové ocenil na twitteru Jiří Ovčáček, tiskový mluvčí prezidenta České republiky

Byla by to skvělá volba! - Ivana Trumpová se chce stát velvyslankyní v Česku. ‚Navrhnu to exmanželovi,‘ říká - https://t.co/2704N2ALXx