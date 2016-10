Jak 1500 radikálů dobylo dvoumilionové město. Pád Mosulu před dvěma lety šokoval svět

Na začátku léta v roce 2014 čítala posádka irácké armády v Mosulu podle oficiálních záznamů 25 tisíc vojáků. To není úplně zanedbatelný počet, který by si neměl poradit s útokem patnácti set mužů.



To by se ale v Iráku musel oficiální odhad shodovat se skutečným stavem. Generálporučík Mahdi al-Gharawi, který obraně Mosulu před dvěma lety velel, přiznal, že pravdivé číslo bylo více než dvakrát nižší než to oficiální. Ve dvoumilionovém městě přímo v poli působilo zhruba 10 tisíc jednotek.

Jenže to ještě není fatální oslabení. Mosulské posádce však nechyběli jen muži, ale byla ochuzena i o technickou výbavu. V měsících před osudným střetem převelela irácká armáda z provincie Ninive, jejímž hlavním městem Mosul je, tanky a těžké dělostřelectvo na jihovýchod země do provincie Anbár. V této části Iráku pomáhaly dobýt zpět město Ramádí.

Jejich nepřítomnost v Mosulu se ale stala jedním z hlavních faktorů, proč důležité centrum ropného průmyslu padlo do rukou IS. „V celém mém oddílu jsme měli jenom jediný kulomet,“ řekl tehdy velitel jednoho z mosulských bojových oddílů plukovník Ziáb Ahmed Obejdí agentuře Reuters.

Naopak radikálové měli ke zděšení obránců na začátku své ofenzívy 6. června jeden kulomet na každém pickupu i amerických vozech humvee, které už dříve ukořistili irácké amádě.

Morálku obránců zdecimoval výbuch cisterny

Jednotky IS zaútočili na metropoli iráckého Kurdistánu ze severu. Kromě kulometů se mohly spolehnout i na síť odstřelovačů a mocnou zásobu granátů. Stačilo jim pouze několik hodin a dostali se do centra města na dohled operačního štábu generála Gharawiho v jednom z hotelů.

Právě tam zasadili finální úder morálce obránců. Do hotelu najela obří cisterna napěchovaná výbušninami. „Ten výbuch otřásl celým Mosulem,“ prohlásil Obejdí, který odnesl útok ošklivým poraněním nohy. Obětí exploze se stalo mnoho velících důstojníků, bez jejichž vedení byly vládní jednotky bezradné.

I proto už 10. června, čtyři dny od začátku útoku, patřilo území celé metropole i ropná pole kolem Islámskému státu. Jeho věrní vykradli banky, zabavili americkou vojenskou techniku za miliony dolarů a z vězení propustili sunnitské vězně, zločinci jiných vyznání (670 mužů) skončili na popravišti. Kulku do hlavy si vysloužili i vládní vojáci, kteří dezertovali a před radikály se jim nepodařilo utéct. Džihádisté vytvořili z Mosulu po syrské Racce druhé nejdůležitější centrum a zavedli tvrdě vynucované právo šaría.

Po dvou letech vlády IS irácké vládní jednotky zahájily ofenzivu, jejímž cílem je znovudobytí Mosulu. Osobně to v pondělí v časných ranních hodinách oznámil premiér Hajdar Abádí. Přípravy na boj o metropoli Kurdistánu trvaly několik měsíců. Osvobozovací operace má totiž být podle agentur nejvýznamnější bitvou v Iráku od roku 2003, kdy byla zahájena invaze, jež svrhla bývalého prezidenta Saddáma Husajna.