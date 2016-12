Jak šel čas – podívejte se na průřez kariérou George Michaela

VIDEO: Jak šel čas s Georgem Michaelem Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Ve věku 53 let v neděli zemřel britský zpěvák, skladatel a producent George Michael. Popová hvězda měla řadu světoznámých hitů, zejména v 80. letech se skupinou Wham!, ale i během pozdější sólové dráhy. Michael prodal více než 100 milionů alb a proslul hity Wake Me Up Before You Go Go, Club Tropicana nebo Last Christmas.