Japonské pornoherečky vystupují ze stínu a přiznávají: Jsme pod strašným nátlakem

„Nedokázala jsem se svléknout. Jen jsem plakala. Bylo jich kolem mě asi dvacet. Žádná žena v takové situaci nemůže říct ne,“ citovala ji agentura AFP.

Dnes je Kozaiové třicet let. Patří k rostoucímu počtu žen, které vystupují ze stínu a vypovídají o tom, jak byly pod nátlakem angažovány do japonského pornografického průmyslu. Ten má roční obrat několik miliard eur a produkuje na 30 000 filmů ročně.

Svědectví žen, které byly nuceny k často brutálnímu sexu, přinutila tento sektor k tomu, že se jeho představitelé omluvili a slíbili nápravu. Omluva následovala poté, co byli v červnu zatčeni tři agenti, kteří byli obviněni, že přinutili jednu ženu natočit více než stovku pornografických filmů. Ta si stejně jako Kozaiová myslela, že bude modelkou.

Další oběti agent sliboval, že bude zpěvačkou. „Agentura mě celé měsíce přesvědčovala,“ říká a dodává, že podepsala smlouvu, kde nebylo jasně řečeno, jakou práci má vykonávat.

„Když došlo na věc, řekla jsem, že to nemůžu dělat. A když jsem to nakonec udělala, bylo mi z toho opravdu hodně špatně, ale produkční tým mě nutil pokračovat,“ svěřuje se mladá žena, které je dnes šestadvacet let.

Japonská asociace Lighthouse, která bojuje proti obchodu s lidmi, uvedla, že ji jen za první pololetí letošního roku kontaktovalo 60 takto postižených žen. Je to mnohem více než loni. „My si myslíme, že je to jen špička ledovce, mnoho žen se cítí provinile a jsou přesvědčeny, že je to jejich chyba. Ne vždy jsou oběťmi zneužívání, spíše se dostaly do slepé uličky,“ říká mluvčí asociace Aiki Segawová.

Saki Kozaiová se stala závislou na uklidňujících prostředcích a ocitla se v izolaci, neboť ji její agentura přesvědčila, aby zpřetrhala rodinná pouta, a mohla se tak plně věnovat své kariéře.

„Nebyla jsem schopna rozumně uvažovat,“ vzpomíná. Nakonec agenturu opustila, ale dál hrála v pornografických filmech jako nezávislá herečka.

Organizace Human Rights Now se sídlem v Tokiu sestavila seznam strategie agentů, kteří získávají pornoherečky: hrozí ženám vysokými pokutami za to, kdyby se pokusily porušit smlouvu, nebo je přesvědčují, že nikdy nenajdou jinou práci než v pornografii.

Stává se také, že agenti požadují od rodičů svých obětí obrovské částky v případě, když by ženy odmítly pracovat.

Loni dal soud v Tokiu za pravdu ženě, která odmítla vystupovat v pornofilmu a od níž agentura požadovala pokutu 24 milionů jenů (5,6 milionu Kč). Je to ale jen ojedinělé vítězství.

Human Rights Now uvádí také případ ženy, která se podrobila několika plastickým operacím, aby unikla své minulosti. Jiná se oběsila.

„Jestliže posloužím jako odstrašující příklad, lze zachránit další dívky s podobným osudem,“ doufá Kozaiová, která chce svého bývalého zaměstnavatele žalovat.