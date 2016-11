Twitter ovládla radost Arabů. Boží trest očistí Izrael od špíny, píší o požárech

„Izrael je v plamenech“ navíc není jediným hashtagem, který v arabském světě rezonuje. Uživatelé z egyptské metropole Káhiry nejvíce používají podobné heslo „sionistická entita hoří“. Například Egypťan Mohamed Jafar sdílel na svém účtu video, na kterém je hořící muž představující Izrael. Jeho tweet sdílely během chvíle tisíce uživatelů.

Hashtag „Izrael je v plamenech“ podle izraelského webu The Times of Israel vypustili do světa imámové ze států Perského zálivu, kteří mají miliony sledujících. „Sionistická entita dále hoří. Doufám, že Bůh osvobodí mešitu Al-Aksá od špíny,“ napsal podle izraelského listu například saúdský imám Mohamed Al Arefe na svůj účet s 16 miliony sledujících už ve středu vzpomínaje slavný muslimský svatostánek v Jeruzalémě.

Arabové, kteří sdílejí oslavné příspěvky, často zmiňují, že ohně jsou božím trestem Izraelců za snahy tlumit muslimské svolávání k modlitbě z reproduktorů palestinských mešit.

„Pokud věříte, že oheň v Izraeli je božím trestem, pak si jej zasloužíte vy sami,“ komentovala tendence arabů libanonská televizní moderátorka Liliane Daoudová.

Zklidnit vášně arabských twitterových uživatelů se naopak snažil bývalý mluvčí kanceláře palestinského premiéra Džamal Dajání. Vyzval všechny Palestince, aby se zdrželi jakýchkoliv oslavných prohlášení na účet požárů v Izraeli.

Haifa is burning-read that some people are rejoicing. Don't rejoice over the burning of Haifa, our history, our trees, our birds, our air... pic.twitter.com/5coFmZGupn