Je to zpravodajská fotografie, byť syrová, říká autor oceněného snímku Ransdorfa

Lidovky.cz: Co říkáte na své již druhé ocenění v soutěži?

Moc si toho vážím. Samozřejmě musím pogratulovat i svým kolegům, i když třeba jen byli nominováni. Mám pocit, že se letos sešlo hodně povedených snímků.

Lidovky.cz: Které snímky vašich kolegů vám osobně připadaly vynikající?

Neměl jsem čas si všechno pořádně prohlédnout, výstavou jsem jenom proběhl. Ale už od prvního okamžiku jsem svému kolegovi Šulovi říkal, že jeho snímek se stane fotografií roku. Musím na něj prásknout, že mi nevěřil. Jeho fotka se mi líbila od začátku. Také série od Stanislava Krupaře je podle mého na světové úrovni. Dostal se do míst palebné linie, kam se málokdo dostane. Napjatý jsem byl také u dvou sérií pánů Kalhouska a Veselého. Každý z nich svůj příběh zoologické zahrady vyprávěl jinak přesto skvěle.

Lidovky.cz: Vystihuje podle vás vaše vítězná fotografie pana Ransdorfa? Znal jste ho?

Znal jsem ho jako každého jiného politika. Když to bylo focené, tak ani o nic jiného, než o fotografii politika, který měl problém, nešlo. To, co se tam odehrálo, tehdy nikdo nečekal.

Lidovky.cz: Jaké je podle vás hlavní sdělení fotografie?



To já sám nevím. Ale myslím si, že zachycuje člověka, který se v určitém okamžiku ocitl v situaci, se kterou asi neuměl v tu chvíli správně naložit. Pokud si dobře pamatuji, viděl jsem tehdy fotografie pořízené den před tou mojí, kdy přijel domů, a na té fotografii měl stejné oblečení, co měl dvanáct hodin předtím. Mám dojem, že buď nepočítal s tou situací a co bude logicky následovat, nebo s tím neuměl naložit.

Lidovky.cz: Co si myslíte, o kritice, která se rozhořela po úmrtí Ransdorfa, že by tato fotografie neměla mít v soutěži místo?

Upřímně řečeno, tuhle myšlenku nesdílím. Dle mého se jedná o zpravodajskou fotografii, byť syrovou, což připouštím. Zachycuje člověka v určitých životních situacích. Já jsem rozhodně nebyl ten, kdo ho do takové situace dostal. Jestli měla, nebo neměla souvislost s jeho zdravotním stavem, to už je čistá fabulace. Koneckonců, mně to rozhodně nepřísluší soudit. Já jsem tam tehdy byl, abych pořídil fotografie, jak bude Miloslav Ransdorf vysvětlovat celý ten švýcarský příběh. Když ta fotografie vznikla, nikdo nemohl tušit, jak to s panem Ransdorfem dopadne.