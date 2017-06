Jihočeskou kandidátku ČSSD opouštějí další čtyři lidé

Novinářům to po zasedání krajského výkonného výboru jihočeské ČSSD oznámili zástupci regionálního vedení strany.



Z kandidátní listiny už před několika dny odstoupil její tehdejší lídr Stanislav Mrvka, Jindřich Florián, Josef Eigner, Miloš Juha a také hejtmanka Ivana Stráská. Všichni kvůli tomu, že vedení strany vyřadilo z posledního 22. místa kandidátní listiny bývalého hejtmana Jiřího Zimolu. Vedení ČSSD to odůvodnilo tím, že by sociální demokracii mohly uškodit kauzy spojené se Zimolovým jménem.

‚Nechápu, pořád bojujeme za jeden dres‘

„Už tomu nerozumím, spíš mi to připadá jako podkopávání ČSSD. Ti, co chtěli, mohli tento krok udělat hned, když věděli, že Jiří Zimola na kandidátce nebude. Musím říct, že to nechápu, protože pořád bojujeme za jeden dres,“ uvedl lídr jihočeské ČSSD pro parlamentní volby Ondřej Veselý.

Předseda ČSSD Bohuslav Sobotka v případě Zimolova vyškrtnutí argumentoval tím, že by straně mohly uškodit kauzy stavby rekreačního domu v Lipně nad Vltavou pro bývalého hejtmana nebo otázka odměn na manažerských místech v krajem řízených nemocnicích. Jihočeští sociální demokraté se několikrát pokoušeli jednat o Zimolově návratu na kandidátní listinu. Tento krok však odmítl po Sobotkově odchodu z čela strany i jeho nástupce Milan Chovanec.

Veselý: Nikdo další už kandidátku neopustí

Veselý věří, že další lidé už kandidátní listinu sociálních demokratů neopustí. Podle něj v jihočeské ČSSD neprobíhá boj mezi přívrženci Jiřího Zimoly a jeho případnou opozicí, i když to tak může navenek vypadat. „Tyhle myšlenky mě vůbec nenapadají. Já se snažím z pozice lídra tu situaci ustálit, vyrovnat váhy mezi ústředím a jihočeskou organizací. Pokud chtějí někteří lidé ty sváry vyvolávat, tak mě to mrzí,“ řekl Veselý.

Jihočeská kandidátka má momentálně obsazeno 20 míst. Další dvě pozice bude strana teprve doplňovat. Za bývalým starostou Písku Veselým zůstává na druhém místě náměstek českobudějovického primátora Petr Podhola a třetí místostarostka Tábora Olga Bastlová.