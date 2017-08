KAMBERSKÝ: Levní až navěky. Mzdy rostou, přitom nezaměstnanost klesá

PRAHA Podle klasických pouček ohrožuje růst minimální mzdy právě ty, které má chránit – nejchudší. Podnikatelé, kteří vynuceně zvedají platy, začnou takřka nutně někde jinde šetřit. Buď práci zadají menšímu počtu lidí, nebo začnou zaměstnávat načerno (či na švarc systém), případně přejdou k samočinným strojům.

Každopádně je bita právě ona skupina nízkopříjmových zaměstnanců, jíž jako celku ubude práce. Ještě horší situace pak prý vzniká, když kvůli příliš vysoké minimální mzdě celá firma zkrachuje, protože není schopna konkurovat soupeřům s nižšími mzdami – třeba v Asii.



Prostě a jasně: zvyšování minimální mzdy je škodlivé nejen pro byznys, ale zejména pro lidi, protože zvyšuje nezaměstnanost. Přesně tato slova slyšíme pokaždé, když chce vláda minimální mzdu zvyšovat: „Budeme muset propouštět, lidé přijdou o práci.“ Udělejme si malý test: prověřme teorii fakty.

Teorie prověřená fakty

Před čtyřmi lety byla minimální mzda pouhých 8500 korun, přičemž předtím se nezvedla sedm let. Nezaměstnanost byla 7,5%. Kabinet Bohuslava Sobotky ji poté zvedl ještě celkem čtyřikrát: na 9200,–, 9900,–, 11 000,– a 12 200 korun. Přičemž vývoj nezaměstnanosti byl k příslušným datům: 7,7%, 6,4 %, 5,1 % a dnes pouhé 4,1 %...

Ne, ani novináři nejsou tak hloupí, aby tvrdili, že zvyšování minimální mzdy vede ke snižování nezaměstnanosti, ale můžeme říci kategoricky: Poslední roky se růst nijak negativně do dostupnosti práce nepromítl. I proto si mohla vláda dovolit před volbami další zvýšení, ačkoli to je za čtyři roky růst v součtu takřka o polovinu.

To se pochopitelně nelíbí byznysu. Růst ceny práce (přesně o 43,5 %) je až děsivý. Ano, pokud bude muset takový Agrofert při „výrobě“ vodňanského kuřete platit lidem skoro o polovinu více než před pár lety, někde se to nutně projeví. Ale takřka jistě nikoli v tom, že by propouštěl či zkrachoval. Jen možná kuřecí stehýnka o pár haléřů zdraží, protože stejně jako jemu vzrostou náklady všem ostatním producentům.

‚Ochrana a střežení‘

To samé se takřka s jistotou stane i v jiném byznysu, který „jede“ na zaručenou mzdu – černí šerifové, oficiálně „ochrana a střežení“. Dramatický růst ceny práce, klíčového nákladu v oboru, je pro firmy veliký problém, ale zároveň je zřejmé, že nezkrachují a od Nového roku nebude hlídat ploty, hotely a supermarkety armáda levných čínských agentů. Jen všechny firmy budou muset svoje služby zákazníkům zdražit.

Minimální mzda tak reálně ohrožuje jen ty podniky, jejichž produkce stojí na ultralevné práci a jejichž konkurence (zejména v Asii) platí svým lidem jen zlomek ceny. Je to možná kruté, ale ve chvíli, kdy firmy nemohou sehnat lidi, nebude případný zánik nejhůře placených míst nijak bolestivý. Asi nechceme být levnou dílnou Evropy navěky.